Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Android Bakal Di-makeover, Mirip dengan Tampilan iPhone

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |13:14 WIB
WhatsApp Android Bakal Di-makeover, Mirip dengan Tampilan iPhone
WhatsApp. (Foto: Flickr)
A
A
A

WHATSAPP disebut akan mengubah tampilan mereka pada versi Android dan dibuat mirip dengan tampilan iPhone. Perubahan tersebut mencakup desain ulang tampilan aplikasi. Selain itu juga WhatsApp akan menawarkan pengalaman pengguna yang konsisten di berbagai platform.

Sebagaimana dihimpun dari Gizchina, rilis beta terbaru WhatsApp untuk Android (versi 2.23.13.16 dan 2.23.13.17) menyertakan petunjuk kemungkinan perubahan pada header aplikasi. Perubahan ini melibatkan action bar putih untuk antarmuka WhatsApp sehingga menjadikannya mirip dengan tampilan yang ada di WhatsApp versi iOS.

Seperti yang disorot oleh situs pelacakan aplikasi, saat dsrk mode dimatikan, action bar putih di WhatsApp akan terlihat. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan konsistensi antara bilah atas aplikasi dan antarmuka pengguna lainnya.

Dengan menyelaraskan dengan pedoman Material Design 3 Google, WhatsApp bekerja untuk mempertahankan pengalaman visual yang kohesif bagi penggunanya. Perlu dicatat bahwa pembaruan ini masih dalam tahap pengujian dan penyempurnaan.

WABetaInfo juga menyatakan bahwa WhatsApp versi Beta Android terbaru akan menjadi gelap. Pembaruan baru ini juga sedang dikembangkan. Di versi aplikasi saat ini, tajuk muncul dengan warna yang lebih terang dibandingkan dengan antarmuka pengguna lainnya saat smartphone dalam mode gelap.

Namun, di pembaruan mendatang, WhatsApp mungkin memperkenalkan warna yang lebih gelap untuk header, mirip dengan desain yang terlihat di versi iOS. Perubahan ini akan semakin meningkatkan konsistensi antara WhatsApp versi Android dan iOS.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
iPhone Android Aplikasi WhatsApp
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485/whatsapp-M7cU_large.jpg
Cara Aman Kirim Foto Sekali Lihat di WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/16/3172340/whatsapp-3AlC_large.jpg
Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/57/3164397/whatsapp-SyNB_large.jpg
Apa Fungsi Scheduled Call di Fitur Baru WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/57/3149951/whatsapp-sePV_large.jpg
Dinilai Berisiko Tinggi, DPR AS Larang WhatsApp dari Semua Perangkatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/57/3145339/status_whatsapp_kini_bisa_dibagikan_pengguna_lain-7Bo0_large.jpg
WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Kini Status Bisa Dibagikan Pengguna Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/54/3135882/whatsapp-DZg1_large.jpg
Melonjak, Pengguna WhatsApp Tembus 3 Miliar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement