WhatsApp Android Bakal Di-makeover, Mirip dengan Tampilan iPhone

WHATSAPP disebut akan mengubah tampilan mereka pada versi Android dan dibuat mirip dengan tampilan iPhone. Perubahan tersebut mencakup desain ulang tampilan aplikasi. Selain itu juga WhatsApp akan menawarkan pengalaman pengguna yang konsisten di berbagai platform.

Sebagaimana dihimpun dari Gizchina, rilis beta terbaru WhatsApp untuk Android (versi 2.23.13.16 dan 2.23.13.17) menyertakan petunjuk kemungkinan perubahan pada header aplikasi. Perubahan ini melibatkan action bar putih untuk antarmuka WhatsApp sehingga menjadikannya mirip dengan tampilan yang ada di WhatsApp versi iOS.

Seperti yang disorot oleh situs pelacakan aplikasi, saat dsrk mode dimatikan, action bar putih di WhatsApp akan terlihat. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan konsistensi antara bilah atas aplikasi dan antarmuka pengguna lainnya.

Dengan menyelaraskan dengan pedoman Material Design 3 Google, WhatsApp bekerja untuk mempertahankan pengalaman visual yang kohesif bagi penggunanya. Perlu dicatat bahwa pembaruan ini masih dalam tahap pengujian dan penyempurnaan.

WABetaInfo juga menyatakan bahwa WhatsApp versi Beta Android terbaru akan menjadi gelap. Pembaruan baru ini juga sedang dikembangkan. Di versi aplikasi saat ini, tajuk muncul dengan warna yang lebih terang dibandingkan dengan antarmuka pengguna lainnya saat smartphone dalam mode gelap.

Namun, di pembaruan mendatang, WhatsApp mungkin memperkenalkan warna yang lebih gelap untuk header, mirip dengan desain yang terlihat di versi iOS. Perubahan ini akan semakin meningkatkan konsistensi antara WhatsApp versi Android dan iOS.