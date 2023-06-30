Bagaimana Cara Kerja CRM Omnichannel? Simak Langkah-langkahnya di Sini

Era digital yang semakin maju membuat pelanggan memiliki lebih banyak pilihan dalam membeli barang atau memakai jasa. Apalagi di zaman modern saat ini, menjaga kepercayaan konsumen adalah kunci keberhasilan bagi semua perusahaan.

Tak heran, semua perusahaan pasti akan menerapkan strategi pemasaran yang efektif dengan mengadopsi alat-alat yang tepat dalam mengelola interaksi dengan pelanggan. Di sinilah hadir sistem solusi CRM Omnichannel terbaik untuk membantu perusahaan Anda.

CRM Omnichannel sendiri merupakan sebuah strategi manajemen hubungan pelanggan yang memanfaatkan teknologi omnichannel. Teknologi ini mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi seperti telepon, email, media sosial, pesan instan, dan lainnya.

BACA JUGA: Arab Saudi Jadi Tempat dengan Ruang Digital Paling Aman setelah Amerika

Berikut adalah langkah-langkah bagaimana CRM Omnichannel bekerja.

Cara Kerja CRM Omnichannel

Omnichannel berfungsi dengan mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi ke dalam satu platform yang terpadu.

1. Identifikasi Saluran yang Tersedia

Pertama-tama, perusahaan perlu mengidentifikasi saluran komunikasi yang tersedia bagi pelanggan untuk berinteraksi dengan perusahaan. Saluran tersebut bisa mencakup website, aplikasi mobile, media sosial, dan toko fisik.