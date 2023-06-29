Microsoft Luncurkan Xbox Barbie Series, Lengkap dengan Rumahnya!

FILM live action Barbie menjadi salah satu film yang paling ditunggu tahun ini. Memang, film live action tengah menjadi sorotan di Hollywood dan bahkan platform streaming berbayar.

Sebut saja film live action One Piece yang beredar di Netflix. Tapi, film Barbie ini memang lebih ditunggu lantaran sudah menjadi dambaan bagi anak-anak semenjak tahunnya dirilis, yaitu 1959.

Boneka Barbie pun telah menjadi sebuah mainan lintas generasi, yang dikenal baik oleh orang dewasa, maupun anak kecil. Sebelum menjadi live action, film barbie memang sudah memiliki banyak film animasi.

Nah, menyambut film tersebut Microsoft pun menciptakan Xbox Series S bertema Barbie, boneka Xbox Barbie pertama, dan mobil Barbie untuk Forza Horzion 5.

Bekerja sama dengan Warner Bros Pictures dan Mattel, guna mempromosikan film Barbie yang akan datang, Microsoft menciptakan Chevrolet Corvette EV Corvette klasik 1956 dengan warna pink khas Barbie dan Pickup GMC HUMMER EV Ken 2022 untuk pembalap Playground, keduanya gratis untuk semua pemain Forza Horizon 5.