Kenapa Sapi Menangis, Sedih Mau Disembelih?

ADA banyak kejadian unik yang tersaji di Hari Raya Idul Adha. Mulai dari lepasnya hewan qurban, kerbau yang mengamuk, hingga yang paling menyentuh adalah fenomena sapi yang menangis saat hendak disembelih.

Momen sapi yang menangis saat hendak diqurbankan banyak ditampilkan di platform berbagi video seperti YouTube, TikTok atau media sosial lainnya. Dalam beberapa video bahkan ada sapi yang air matanya mengucur deras.

Ini menimbulkan tanda tanya besar, kenapa sapi-sapi itu mudah menangis. Nah lantas untuk menemukan jawabannya, simak paparan berikut, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber.

Perlu diketahui bahwa sapi merupakan mamalia yang memiliki kelenjar air mata bernama lakrimal. Kelenjar ini mengandung lendir, air dan protein berguna untuk melindungi bola mata dari patogen yang masuk ke dalamnya.

Kandungan yang terdapat dalam air mata sapi juga bermanfaat untuk penyembuhan dan mencegah iritasi pada mata mereka. Mereka mengeluarkan air mata ketika debu atau kotoran masuk kedalam mata yang menyebabkan iritasi.

Namun, berbeda dengan manusia, sapi sebenarnya tidak mengeluarkan air mata secara emotional. Tangisan mereka hanyalah karena produksi lakrimal mereka berlebihan untuk mencegah iritasi mata.