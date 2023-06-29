Arab Saudi Jadi Tempat dengan Ruang Digital Paling Aman setelah Amerika

DIMANA internet paling aman di dunia? Tempat yang disebut paling aman untuk berselancar adalah Amerika Serikat. Negara ini memang memiliki ruang digital paling aman di dunia dengan poin mencapai 100.

Tapi, secara mengejutkan, Kerajaan Arab Saudi disebut sebagai negara kedua dengan ruang digital teraman di dunia. Ini tertuang dalam lndeks Keamanan Siber Global dalam Buku Tahunan Daya Saing Dunia untuk tahun 2023.

Sebagaimana dihimpun dari Dark Reading, Arab Saudi juga menempati peringkat ke-17 secara keseluruhan pada tahun 2023, naik 7 peringkat dari tahun lalu dalam peringkat daya saing.

International Telecommunications Union (ITU) juga telah menetapkan Arab Saudi sebagai pemimpin global dalam keamanan siber, menempatkan Arab Saudi juga di urutan kedua dalam Indeks Keamanan Siber Global.

Arab Saudi telah mendapatkan banyak pengakuan di ranah keamanan siber. Mereka secara konsisten mendapatkan posisi terkemuka di antara ekonomi terkemuka dunia di bidang keamanan siber.

Ini menjadi sebuah bukti upaya tanpa henti dari organisasi seperti National Cybersecurity Authority (NCA), sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan keamanan nasional Arab Saudi.

Didukung oleh serangkaian inisiatif, Arab Saudi telah berhasil memperkuat status kepemimpinannya, mendorong pembentukan ekosistem keamanan siber yang kuat dan berkelanjutan.