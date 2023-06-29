Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Arab Saudi Jadi Tempat dengan Ruang Digital Paling Aman setelah Amerika

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |08:09 WIB
Arab Saudi Jadi Tempat dengan Ruang Digital Paling Aman setelah Amerika
Ilustrasi Internet. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DIMANA internet paling aman di dunia? Tempat yang disebut paling aman untuk berselancar adalah Amerika Serikat. Negara ini memang memiliki ruang digital paling aman di dunia dengan poin mencapai 100.

Tapi, secara mengejutkan, Kerajaan Arab Saudi disebut sebagai negara kedua dengan ruang digital teraman di dunia. Ini tertuang dalam lndeks Keamanan Siber Global dalam Buku Tahunan Daya Saing Dunia untuk tahun 2023.

Sebagaimana dihimpun dari Dark Reading, Arab Saudi juga menempati peringkat ke-17 secara keseluruhan pada tahun 2023, naik 7 peringkat dari tahun lalu dalam peringkat daya saing.

International Telecommunications Union (ITU) juga telah menetapkan Arab Saudi sebagai pemimpin global dalam keamanan siber, menempatkan Arab Saudi juga di urutan kedua dalam Indeks Keamanan Siber Global.

Arab Saudi telah mendapatkan banyak pengakuan di ranah keamanan siber. Mereka secara konsisten mendapatkan posisi terkemuka di antara ekonomi terkemuka dunia di bidang keamanan siber.

Ini menjadi sebuah bukti upaya tanpa henti dari organisasi seperti National Cybersecurity Authority (NCA), sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan keamanan nasional Arab Saudi.

Didukung oleh serangkaian inisiatif, Arab Saudi telah berhasil memperkuat status kepemimpinannya, mendorong pembentukan ekosistem keamanan siber yang kuat dan berkelanjutan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/54/3136936/satelit_satria_1-DF64_large.jpg
Perkuat Jaringan Internet di Daerah 3T, Pemerintah Optimalkan SATRIA-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/54/3101123/internet-hreu_large.jpg
Indonesia Peringkat 3 Terbawah di ASEAN, Komdigi Fokus Perkuat Sinyal dan Kapasitas Jaringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/54/3088479/bayu_satrio-gvzH_large.jpg
Maju di Kontestasi Ketua APJII Jakarta, Bayu Satrio Siapkan Terobosan Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/54/2975979/pengguna-internet-di-indonesia-capai-220-juta-jiwa-689eRNC8GK.jpg
Pengguna Internet di Indonesia Tembus 79%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/54/2929420/buruknya-infrastruktur-jaringan-internet-jadi-satu-kendala-inovasi-anak-bangsa-aXjZAZ4TrU.jpeg
Buruknya Infrastruktur Jaringan Internet Jadi Satu Kendala Inovasi Anak Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/54/2913025/internet-tercepat-di-indonesia-ada-di-bekasi-dan-jakarta-selatan-mana-yang-lebih-ngebut-gjEYaXPpvy.jpeg
Internet Tercepat di Indonesia Ada di Bekasi dan Jakarta Selatan, Mana yang Lebih Ngebut?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement