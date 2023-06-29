Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Apa Itu Grimace Shake yang Lagi Viral di TikTok?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |06:07 WIB
Apa Itu Grimace Shake yang Lagi Viral di TikTok?
Viral Grimace Shake. (Foto: TikTok)
A
A
A

MEME Grimace Shake begitu populer di platform berbagi video pendek, TikTok. Ada banyak sekali konten bertajuk Grimace Shake yang diunggah para pengguna, baik di dalam maupun luar negeri.

Meskipun meme Grimace Shake viral, rupanya masih banyak yang bingung maksud dari konten ini, mengingat konten ini juga sebenarnya sangatlah absurd, hanya menampilkan adegan menenggak minuman, lalu tiba-tiba keracunan.

Lantas apa sebenarnya Grimace Shake itu? Bagaimana bisa menjadi tren seperti sekarang ini? Untuk menemukan jawabannya, simak paparan berikut ini, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber.

Grimace Shake merupakan konten TikTok yang sebenarnya merupakan kampanye promosi minuman milkshake rasa berry terbaru yang diluncurkan restoran cepat saji asal Amerika Serikat, McDonald's pada 6 Juni lalu.

Minuman ini hadir untuk merayakan ulang tahun karakter monster ungu McDonald's, Grimace. Namun alih-alih kampanye dilakukan dengan nuansa positif, para pengguna TikTok malah melakukannya dengan versi horor.

Dalam kontennya, mereka akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Grimace, mencicipi minumannya, dan berpura-pura mati atau terluka dengan milkshake ungu mengalir dari mulut, hidung, atau kepala mereka.

Menurut laporan Know Your Meme, tren absurd ini pertama kali di posting pertama kali pada 13 Juni oleh pengguna bernama Austin Frazier (@thefrazmaz). Sejak itu, trennya semakin gelap dan sinematik.

Halaman:
1 2
      
