Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Hore Telegram Bakal Punya Fitur Stories!

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |08:09 WIB
Hore Telegram Bakal Punya Fitur Stories!
Telegram. (Foto: Beebom)
A
A
A

VIDEO-VIDEO pendek nampaknya memang lebih digemari dibanding foto ataupun video panjang. Tidak heran, banyak media sosial yang kemudian mengadopsi video-video pendek.

Video pendek pun tidak hanya digunakan pada media sosial, tetapi juga pada aplikasi perpeasanan seperti WhatsApp. Memang, WhatsApp bisa menyematkan video pendek di status penggunanya digabung dengan teks dan foto.

Nah, kini aplikasi perpesanan Telegram pun ingin membuat fitur video pendek. Tapi alih-alih seperti WhatsApp, video ini akan seperti stories milik Instagram.

Pendiri Telegram Pavel Durov menyampaikan bahwa fitur Stories akan tersedia di platform pesan instan ini mulai awal bulan depan. Mengutip Gsmarena, Durov mengatakan stories Telegram akan dibuat dengan "rasa Telegram" dan tidak akan menyalin fitur dari para pesaingnya.

Nantinya, pengguna dapat memilih siapa saja yang bisa melihat setiap Stories dengan beberapa pilihan, seperti semua orang, hanya kontak terpilih, hanya teman dekat atau mungkin semua kecuali beberapa orang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/54/3065760/ukraina_larang_militer_dan_pejabatpakai_telegram-BAHt_large.jpg
Takut Dimata-matai Rusia, Ukraina Larang Penggunaan Telegram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/54/3056409/menkominfo_budi_arie-sn7k_large.jpg
Menkominfo Ancam Tutup Telegram Terkait Konten Pornografi dan Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/54/2996208/ilustrasi-efBo_large.jpg
Telegram Perkenalkan Fitur Stiker Editor, Cocok Bagi Pengguna yang Kreatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/54/2976796/cara-mengirim-foto-sekali-lihat-di-telegram-4i89mbGG4c.jpg
Cara Mengirim Foto Sekali Lihat di Telegram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/54/2970793/cara-mudah-download-film-di-telegram-zcroGWXyjo.jpg
Cara Mudah Download Film di Telegram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/54/2970708/ini-3-cara-melihat-id-telegram-a2psmegHQl.jpg
Ini 3 Cara Melihat ID Telegram
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement