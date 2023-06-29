Hore Telegram Bakal Punya Fitur Stories!

VIDEO-VIDEO pendek nampaknya memang lebih digemari dibanding foto ataupun video panjang. Tidak heran, banyak media sosial yang kemudian mengadopsi video-video pendek.

Video pendek pun tidak hanya digunakan pada media sosial, tetapi juga pada aplikasi perpeasanan seperti WhatsApp. Memang, WhatsApp bisa menyematkan video pendek di status penggunanya digabung dengan teks dan foto.

Nah, kini aplikasi perpesanan Telegram pun ingin membuat fitur video pendek. Tapi alih-alih seperti WhatsApp, video ini akan seperti stories milik Instagram.

Pendiri Telegram Pavel Durov menyampaikan bahwa fitur Stories akan tersedia di platform pesan instan ini mulai awal bulan depan. Mengutip Gsmarena, Durov mengatakan stories Telegram akan dibuat dengan "rasa Telegram" dan tidak akan menyalin fitur dari para pesaingnya.

Nantinya, pengguna dapat memilih siapa saja yang bisa melihat setiap Stories dengan beberapa pilihan, seperti semua orang, hanya kontak terpilih, hanya teman dekat atau mungkin semua kecuali beberapa orang.