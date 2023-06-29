Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Jadilah Pemenang Kiko Run Competition Setiap Minggunya di Event "Adventure with Kiko in the Deep Sea"

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |10:36 WIB
Jadilah Pemenang Kiko Run Competition Setiap Minggunya di Event
Kiko Run Competition. (Foto: MNC Media)
A
A
A

HALO Kiko Runners. Jadilah pemenang Kiko Run Competition setiap minggunya di event "Adventure Kiko in the Deep Sea".

Kiko Run adalah game endless run hasil adaptasi dari serial animasi MNC Animation yang tayang setiap hari Minggu di RCTI jam 08.00 WIB dengan judul Kiko. 

Kiko Run Competition. (Foto: MNC Media)

Kiko Run merupakan game hasil produksi dari PT Esports Star Indonesia (ESI) di bawah naungan MNC Digital Entertainment.

Kiko dan kawan-kawan sedang mengadakan event "Adventure with Kiko in the Deep Sea" mulai tanggal 15 Juni hingga 16 Juli 2023 di Mall Artha Gading Jakarta.

Kamu bisa ikut kompetisi yang diadakan setiap minggunya lho. Caranya hanya perlu mendatangi booth ESI Games, lalu download Kiko Run dan masukkan kode kompetisinya. 

