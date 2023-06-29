Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ciri Backlink yang Disukai Google dan Mendorong Pengembangan Bisnis UMKM

Karina Asta Widara , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |11:47 WIB
Ciri Backlink yang Disukai Google dan Mendorong Pengembangan Bisnis UMKM
Foto: Dok Freepik
A
A
A

Jakarta- Dengan semakin berkembangnya digitalisasi mendukung bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM untuk semakin berkembang. Salah satu caranya dengan melakukan optimasi website yang digunakan untuk memasarkan bisnis tersebut melalui penggunaan backlink yang tepat. alternatif pilihannya adalah dengan menggunakan jasa dari seedbacklink.

seedbacklink Indonesia merupakan perusahaan yang melayani jasa penggunaan backlink terbaik untuk mendukung bisnis sehingga mudah dideteksi oleh Google dan direkomendasikan kepada calon konsumen. Cukup dengan mengaitkan konten pada website ke konten dari penyedia backlink, maka penilaian Google terhadap web tersebut bisa meningkat.

Apa yang Dimaksud dengan Backlink?

Sampai saat ini masih banyak yang belum memahami pentingnya backlink, bahkan menganggap hal ini kurang mendukung perkembangan website. Sedangkan perannya sangat penting dalam bidang Search Engine Optimization atau SEO. Dengan demikian Google akan merekomendasikan untuk muncul di halaman pertama dan mudah ditemukan pembaca.

Backlink adalah link hidup dari website lain yang ditautkan di sebuah konten. Keberadaannya bisa mendukung web tersebut agar mempunyai penilaian bagus di mata Google sehingga bisa terangkat dan secara tidak langsung berpotensi meningkatkan closing seperti yang disediakan oleh seedbacklink.

Peran backlink sangat penting karena akan mereferensikan website UMKM tersebut ke banyak website. Dengan demikian memudahkan pengunjung internet untuk menemukannya dan meningkatkan rangking di mesin Google.

      
