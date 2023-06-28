Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

3 Aplikasi untuk Perlancar Rekam Video, Anti Goyang!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |06:07 WIB
3 Aplikasi untuk Perlancar Rekam Video, Anti Goyang!
Aplikasi Perekam Video. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

ADA beberapa aplikasi yang bisa membuat kita aman dari guncangan kala merekam video. Pasalnya dengan menggunakan aplikasi ini, kualitas video yang dihasilkan akan sangat mulus dan minim guncangan.

Aplikasi memperlancar merekam video bisa dimanfaatkan para konten kreator dalam membuat video yang menarik. Tak perlu khawatir kesulitan karena aplikasi bisa dioperasikan dengan mudah.

Saat ini ada cukup banyak aplikasi memperlancar merekam video yang tersedia baik di toko aplikasi Android maupun iOS. Penasaran? Berikut daftarnya, melansir dari berbagai sumber.

Google Photos

Aplikasi pertama yang bisa membebaskan rekaman video dari guncangan adalah Google Photos. Di aplikasi ini bisa memperlancar video meskipun smartphone yang digunakan mengusung spesifikasi kentang.

Adapun cata menggunakannya hanya tinggal merekam video dan menyimpannya. Selanjutnya membuka Google Photos lalu pilih video yang sudah direkam tadi. Klik tombol edit yang ada di bagian bawah layar lalu klik ikon bingkai.

Langkah selanjutnya tinggal tinggu prosesnya selesai lalu tekan tombol simpan. Video yang memiliki banyak guncangan sekalipun akan menjadi mulus dan lancar jika distabilkan dengan aplikasi satu ini.

Halaman:
1 2
      
