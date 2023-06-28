Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Facebook Izinkan Orang Tua Kontrol Facebook Anak Pakai Messenger

Raden Yusuf , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |12:13 WIB
Facebook Izinkan Orang Tua Kontrol Facebook Anak Pakai Messenger
Facebook. (Foto: Freepik)
META, induk perusahaan facebook, mengatakan telah menambahkan tools atau alat baru ke Family Center. Dengan demikian, orang tua dapat melihat serta mengontrol bagaimana anak mereka menggunakan Messenger.

Sementara itu, mereka saat ini juga bisa melihat berapa banyak waktu yang dihabiskan anak-anak mereka di aplikasi, bersamaan dengan pengaturan privasi dan keamanan mereka.

Seperti yang dilansir dari laman engadget, orang tua dan wali akan bisa melihat siapa yang dapat mengirim pesan kepada anak mereka, serta siapa yang bisa melihat stories mereka.

Selain itu, para orang tua juga bisa mendapat notifikasi untuk perubahan pada daftar kontak anak mereka, serta untuk setiap perubahan yang dilakukan untuk anak mereka, pada pengaturan privasi dan keamanan.

Apabila anak mereka melaporkan pengguna ke Meta, orang tua juga bisa diberi tahu bila anak mereka memilih untuk berbagi informasi dengan mereka.

Menurut Meta, ini hanyalah alat pengawasan orang tua pertama yang hadir ke Family center. Mereka berencana untuk menambahkan lebih banyak lagi di tahun depan.

