4 Alasan Mengapa Coating Mobil Itu Penting, Salah Satunya Bikin Cat Awet

JAKARTA – Menjaga mobil senantiasa dalam kondisi bersih dapat meningkatkan kenyamanan dalam berkendara. Salah satu cara menjaga kebersihan mobil adalah dengan melakukan coating mobil.

Coating mobil adalah proses pelapisan atau perlindungan tambahan yang diterapkan pada permukaan eksterior mobil untuk melindungi cat dan permukaan mobil dari kerusakan. Dikutip dari Auto2000, Berikut beberapa manfaat coating bodi mobil:

1. Menjaga cat tetap awet

Sinar UV dari matahari dapat merusak dan memudarkan warna cat mobil seiring waktu. Coating mobil dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap sinar UV.

Coating mobil dapat membantu menjaga kecerahan dan keaslian warna cat mobil dalam jangka waktu yang lebih lama.

2. Perlindungan terhadap goresan

Body coating membentuk lapisan pelindung yang kuat pada permukaan cat mobil, sehingga mengurangi resiko tergores akibat kontak dengan benda tajam seperti ranting atau kerikil kecil.