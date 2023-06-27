Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

4 Alasan Mengapa Coating Mobil Itu Penting, Salah Satunya Bikin Cat Awet

Danendra Primo Adil , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |20:27 WIB
4 Alasan Mengapa Coating Mobil Itu Penting, Salah Satunya Bikin Cat Awet
Coating Mobil. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Menjaga mobil senantiasa dalam kondisi bersih dapat meningkatkan kenyamanan dalam berkendara. Salah satu cara menjaga kebersihan mobil adalah dengan melakukan coating mobil.

Coating mobil adalah proses pelapisan atau perlindungan tambahan yang diterapkan pada permukaan eksterior mobil untuk melindungi cat dan permukaan mobil dari kerusakan. Dikutip dari Auto2000, Berikut beberapa manfaat coating bodi mobil:

1. Menjaga cat tetap awet

Sinar UV dari matahari dapat merusak dan memudarkan warna cat mobil seiring waktu. Coating mobil dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap sinar UV.

Coating mobil dapat membantu menjaga kecerahan dan keaslian warna cat mobil dalam jangka waktu yang lebih lama.

2. Perlindungan terhadap goresan

Body coating membentuk lapisan pelindung yang kuat pada permukaan cat mobil, sehingga mengurangi resiko tergores akibat kontak dengan benda tajam seperti ranting atau kerikil kecil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175404/mobil_mogok-lK2j_large.jpg
Jangan Panik, Ini Tips Mesin Mobil Mati Mendadak di Jalanan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175288/servis_mobil-KO1i_large.jpg
Waktu Servis Berkala yang Tepat, Berdasarkan Waktu Pemakaian atau Jarak Tempuh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/15/3169548/mobil-rDFR_large.jpg
Ciri-Ciri Mobil Sudah Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/15/3168690/oli-AKg1_large.jpeg
Bisa Bikin Mesin Berkerak, Ini Cara Mudah Deteksi Oli Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/15/3167392/parkir-ecx8_large.jpg
Tips Aman Memarkir Kendaraan saat Terjebak Demo Besar di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/52/3165820/iims-PdHi_large.jpg
4 Tips Beli Mobil Pertama, Perhatikan Hal Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement