Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Mitsubishi Bangun Wahana Sekolah Mengemudi di KidZania, Rifat Sungkar: Jadi Inspirasi Anak

Citra Dara Vresti Trisna , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |21:05 WIB
Mitsubishi Bangun Wahana Sekolah Mengemudi di KidZania, Rifat Sungkar: Jadi Inspirasi Anak
Race Track di KidZania Jakrata. (Foto: Okezone/@Citra D)
A
A
A

JAKARTA – Kerja sama antara PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) dan KidZania Jakarta dinilai positif oleh Rifat Sungkar Brand Ambassador Mitsubishi Indonesia.

Sebagai pembalap, Rifat menilai kerja sama antara MMKSI dan KidZania adalah langkah yang baik. Ia sendiri mengaku sudah 18-20 kali datang ke KedZania di Pacific Place Mal, Jakarta.

Hadirnya Mitsubishi di KidZania Jakarta adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak dan remaja untuk mengeksplorasi dunia otomotif, khususnya kendaraan roda empat dari Mitsubishi.

Menurutnya, banyak anak yang sudah besar datang ke KidZania karena punya pengalaman masa kecil yang menyenangkan. Pengalaman masa kecil, lanjut Rifat, sangat membekas di ingatan anak dan berkontribusi dalam membentuk masa depan yang lebih baik.

Ia mengaku dirinya menjadi korban branding dari Mitsubishi. Kecintaannya pada brand Mitsubishi juga dimulai saat dirinya masih kecil dan berlanjut hingga dewasa, berkecimpung di dunia balap dan menjadi brand ambassador Mitsubishi Indonesia.

Rifat Sungkar menghadiri pembukaan wahana Mitsubishi di KidZania. (Foto: Okezone/Citra D)

“Lewat KidZania, anak-anak akan kenal dengan Mitsubishi. Saya salah satu ‘korban’ dari branding Mitsubishi. Ini akan jadi inspirasi buat anak-anak. Dari semua yang sudah ada di KidZania, yang related dengan saya adalah sekolah mengemudi dan race track,” ujar Rifat Sungkar saat pembukaan wahana Mitsubishi di KidZania, Selasa (27/6/2023).

Bahkan, ia mengaku senang dengan semua wahana Mitsubishi yang ada di KidZania. Begitu juga dengan piala yang disediakan untuk ajang balap antar anak di race track KidZania. Ia mengaku masih simpan piala pertamanya hingga kini.

Sekadar informasi, PT MMKSI kembali membuka establishment atau wahana Mitsubishi Motors KidZania di Pacific Place Mal di Jakarta, pada (27/6/2023). Kerja sama ini sebenarnya sudah dilakukan sebelum pandemi Covid-19.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173203/pajero_sport-MB01_large.jpg
Harganya Tembus Rp700 Juta, Intip Spesifikasi New Pajero Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/15/3172447/mitsubishi_di_giias_semarang_2025-9FmI_large.jpg
GIIAS Semarang 2025, Mitsubishi Ungkap Destinator Telah Bukukan 8 Ribu SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/52/3166280/mitsubishi_xforce_ultimate_with_diamond_sense-Pe9J_large.jpg
Mitsubishi Xforce Dapat Pembaruan Teknologi Keselamatan, Intip Fiturnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3166043/mitsubishi_destinator-Qw2p_large.jpg
Diproduksi di Indonesia, Mitsubishi Destinator Siap Diekspor ke Sejumlah Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/52/3162948/mitsubishi_destinator-zcOP_large.jpeg
Mitsubishi Destinator Raih Penghargaan Most Inspiring Design of the Year di Indonesia Automotive Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/52/3158205/mitsubishi_fuso_di_giias_2025-mtGE_large.jpg
GIIAS 2025, Mitsubishi Fuso Pamer EV Mobile Charger hingga Fighter X Tractor Head
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement