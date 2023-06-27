Mitsubishi Bangun Wahana Sekolah Mengemudi di KidZania, Rifat Sungkar: Jadi Inspirasi Anak

JAKARTA – Kerja sama antara PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) dan KidZania Jakarta dinilai positif oleh Rifat Sungkar Brand Ambassador Mitsubishi Indonesia.

Sebagai pembalap, Rifat menilai kerja sama antara MMKSI dan KidZania adalah langkah yang baik. Ia sendiri mengaku sudah 18-20 kali datang ke KedZania di Pacific Place Mal, Jakarta.

Hadirnya Mitsubishi di KidZania Jakarta adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak dan remaja untuk mengeksplorasi dunia otomotif, khususnya kendaraan roda empat dari Mitsubishi.

Menurutnya, banyak anak yang sudah besar datang ke KidZania karena punya pengalaman masa kecil yang menyenangkan. Pengalaman masa kecil, lanjut Rifat, sangat membekas di ingatan anak dan berkontribusi dalam membentuk masa depan yang lebih baik.

Ia mengaku dirinya menjadi korban branding dari Mitsubishi. Kecintaannya pada brand Mitsubishi juga dimulai saat dirinya masih kecil dan berlanjut hingga dewasa, berkecimpung di dunia balap dan menjadi brand ambassador Mitsubishi Indonesia.

“Lewat KidZania, anak-anak akan kenal dengan Mitsubishi. Saya salah satu ‘korban’ dari branding Mitsubishi. Ini akan jadi inspirasi buat anak-anak. Dari semua yang sudah ada di KidZania, yang related dengan saya adalah sekolah mengemudi dan race track,” ujar Rifat Sungkar saat pembukaan wahana Mitsubishi di KidZania, Selasa (27/6/2023).

Bahkan, ia mengaku senang dengan semua wahana Mitsubishi yang ada di KidZania. Begitu juga dengan piala yang disediakan untuk ajang balap antar anak di race track KidZania. Ia mengaku masih simpan piala pertamanya hingga kini.

Sekadar informasi, PT MMKSI kembali membuka establishment atau wahana Mitsubishi Motors KidZania di Pacific Place Mal di Jakarta, pada (27/6/2023). Kerja sama ini sebenarnya sudah dilakukan sebelum pandemi Covid-19.