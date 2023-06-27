Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

POCO F5 dan POCO X5 Pro 5G Akhirnya Meluncur, Varian Paling Mahal Dijual Rp5,299 Juta

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |20:21 WIB
POCO F5 dan POCO X5 Pro 5G Akhirnya Meluncur, Varian Paling Mahal Dijual Rp5,299 Juta
Peluncuran POCO X5 Pro 5G dan POCO F5. (Foto: MNC)
POCO kembali membawa smartphone terbarunya ke Indonesia. Kali ini giliran POCO F5 dan POCO X5 Pro 5G, yang mana keduanya diklaim sebagai smartphone dengan spesifikasi dan harga ekstrim.

Head of Marketing POCO Indonesia, Andi Renreng, mengatakan bahwa baik POCO F5 dan POCO X5 Pro 5G bakal menjawab berbagai kebutuhan anak muda khususnya Gen Z. Di mana dikatakan bahwa biasanya Gen Z mencari smartphone dengan teknologi paling up to date.

"POCO merespons gaya hidup anak muda khususnya Gen-Z yang serba cepat, termasuk dalam hal hiburan dan proses berkreasi," kata Andi dalam acara peluncuran yang dilangsungkan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"POCO juga mengakomodasi karakteristik mereka yang walaupun memiliki preferensi masing-masing, namun sama-sama memiliki kesamaan dimana mereka membutuhkan teknologi paling up to date untuk menunjang aktivitas mereka sehari-hari," lanjutnya.

POCO F5

Untuk spesifikasinya, POCO F5 hadir dengan mengusung layar Flow AMOLED DotDisplay FHD+ 6.67 inci yang sanggup menampilkan hingga 68 miliar warna dengan DCI-P3 wide color gamut. Layar sudah mendukung refresh rate hingga 120Hz dan touch sampling rate 240Hz.

Di sektor kamera, POCO F5 dibekali dengan empat kamera yang terdiri dari kamera utama 64MP, kamera ultra-wide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera depan 16MP. Jajaran kamera tersebut digadang-gadang sudah dilengkapi OIS dan EIS untuk stabilitas.

Dapur pacu POCO F5 mengandalkan prosesor Snapdragon 7+ Gen 2 yang dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan penyimpanan internal 256GB. Sementara sistem operasinya adalah MIUI 14 berbasis Android OS, lalu baterainya berkapasitas 5000mAh dengan fitur turbo charging 67W.

POCO F5 disebut sanggup mengisi daya 100% hanya dalam 46 menit saja. Adapun fitur lainnya yang juga dihadirkan adalah dukungan 5G, dual SIM, Expandable RAM hingga 7GB, fitur pendingin LiquidCool Technology 2.0, NFC, speaker Dolby Atmos, sensor sidik jari, hingga jack audio 3.5mm.

Terkait harga, smartphone POCO F5 varian memori 8GB/256GB dibandrol seharga Rp 4.799.000, sementara varian tertinggi, yaitu 12GB/256GB dijual di angka Rp 5.299.000. Smartphone ini sudah tersedia secara online dan dijual dalam tiga pilihan warna, yakni putih, hitam, dan biru.

