Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Daftar Handphone Vivo yang Sering Dipalsukan

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |17:18 WIB
Daftar Handphone Vivo yang Sering Dipalsukan
Ponsel Vivo. (Foto: Revu)
A
A
A

SMARTPHONE memang menjadi salah satu benda yang nampaknya sudah wajib dimiliki oleh orang-orang. Saat ini sudah banyak smartphone terjangkau yang cukup banyak beredar.

Bahkan, beberapa akun TikTok kerap mereview ponsel-ponsel murah yang tidak jelas mereknya. Hanya saja, ada beberapa ponsel tersebut yang ternyata benda palsu. Nah, salah satu merek smartphone yang kerap dipalsukan adalh Vivo.

Vivo Malaysia pun memperingatkan pengguna smartphone palsu membanjiri pasar. Perangkat palsu tersebut pun menyasar para pengguna yang kurang paham teknologi tapi ingin memiliki ponsel pintar palsu. Tentu saja hal ini membuat potensi bahaya keamanan karena kurangnya dukungan teknis.

Oleh karena itu, Vivo pun mengambil langkah proaktif untuk meneliti dan mengidentifikasi setiap model smartphone yang menjadi target utama pemalsuan. Melansir IGN, Vivo Malaysia telah mendapatkan data model ponsel Vivo yang kerap menjadi sasaran pemalsuan, yakni:

S1

S1 Pro

V11l

V15

V3

V9

V9 Youth

Y11

Y12

Y17

Y19

Y20

Y31

Y50

Y55

Y66

Y67

Y71

Y7S

Y81

Y83

Y85

Y93

Y93s

Nah, Untuk memastikan keaslian smartphone vivo, pengguna disarankan untuk mengikuti langkah-langkah berikut:

Cara Cek IMEI

1. Setting Ponsel

Buka Setting di HP

Gulir ke bawah hingga menemukan About Phone, lalu tekan

Kita akan mendapati nomor IMEI

2. Melalui *#06#

Untuk cara ini, kalian buka menu dial yang kemudian dilanjutkan dengan mengetik *#06#. Tak butuh waktu lama, bakal muncul nomor IMEI di layar ponsel.

3. Kardus Ponsel

Kita bisa menemukan IMEI di kardus ponsel. Biasanya di sana akan tercantum IMEI beserta informasi lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/57/3100964/vivo_x200_series-T2sL_large.jpg
Vivo X200 Series Siap Meluncur Dibekali Kamera 200 MP Zeiss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/57/3043480/vivo_x_fold3_pro-r6cE_large.jpg
Vivo X Fold3 Pro dan X100 Series Meluncur, Begini Perbedaan Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/57/3027191/ilustrasi-GJDB_large.jpeg
Daftar Harga dan Spesifikasi HP Vivo Terbaru Juni 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/57/3026784/vivo-k8dy_large.jpeg
Bocoran Ungkap Spesifikasi Vivo X200 dan X200 Pro, Intip Detailnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/57/3020833/vivo_x_fold3_pro-u745_large.jpg
Vivo Hadirkan Fitur AI pada X Fold3 Pro, Bakal Dibawa ke Seri Lainnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/57/3020773/vivo_dual_flagship_grand_launch-W23c_large.JPG
Vivo Luncurkan 2 Seri Flagship: X Fold3 Pro dan X100 Series, Ini Harga dan Spesifikasinya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement