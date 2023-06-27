Daftar Handphone Vivo yang Sering Dipalsukan

SMARTPHONE memang menjadi salah satu benda yang nampaknya sudah wajib dimiliki oleh orang-orang. Saat ini sudah banyak smartphone terjangkau yang cukup banyak beredar.

Bahkan, beberapa akun TikTok kerap mereview ponsel-ponsel murah yang tidak jelas mereknya. Hanya saja, ada beberapa ponsel tersebut yang ternyata benda palsu. Nah, salah satu merek smartphone yang kerap dipalsukan adalh Vivo.

Vivo Malaysia pun memperingatkan pengguna smartphone palsu membanjiri pasar. Perangkat palsu tersebut pun menyasar para pengguna yang kurang paham teknologi tapi ingin memiliki ponsel pintar palsu. Tentu saja hal ini membuat potensi bahaya keamanan karena kurangnya dukungan teknis.

Oleh karena itu, Vivo pun mengambil langkah proaktif untuk meneliti dan mengidentifikasi setiap model smartphone yang menjadi target utama pemalsuan. Melansir IGN, Vivo Malaysia telah mendapatkan data model ponsel Vivo yang kerap menjadi sasaran pemalsuan, yakni:

S1

S1 Pro

V11l

V15

V3

V9

V9 Youth

Y11

Y12

Y17

Y19

Y20

Y31

Y50

Y55

Y66

Y67

Y71

Y7S

Y81

Y83

Y85

Y93

Y93s

Nah, Untuk memastikan keaslian smartphone vivo, pengguna disarankan untuk mengikuti langkah-langkah berikut:

Cara Cek IMEI

1. Setting Ponsel

Buka Setting di HP

Gulir ke bawah hingga menemukan About Phone, lalu tekan

Kita akan mendapati nomor IMEI

2. Melalui *#06#

Untuk cara ini, kalian buka menu dial yang kemudian dilanjutkan dengan mengetik *#06#. Tak butuh waktu lama, bakal muncul nomor IMEI di layar ponsel.

3. Kardus Ponsel

Kita bisa menemukan IMEI di kardus ponsel. Biasanya di sana akan tercantum IMEI beserta informasi lainnya.