Sepesifikasi Vivo X90s, Seri X yang Usung Chipset Dimensity 9200+

VIVO mengeluarkan ponsel terbaru dari lini seri X yakni Vivo X90s. Vivo X90s menjadi ponsel keempat dari lini X90, tiga ponsel sebelumnya telah dikenalkan sejak November 2022.

Dalam laporan GSM Arena, seperti dikutip dari Antara, Vivo X90s membawa peningkatan pada komponen chipset dengan menggunakan produk besutan Mediatek, yaitu Dimensity 9200+.

Ponsel itu tentunya sudah bisa terkoneksi dengan jaringan 5G karena chipset yang telah mendukung. Pada sistem operasi, ponsel ini menggunakan Android 13 sebagai dasarnya dan berjalan dengan sistem operasi pabrikan Vivo OriginOS 3.

Secara visual X90s memiliki tampilan yang identik dengan Vivo X90. Ponsel itu membawa layar AMOLED 6,78 inci dengan resolusi 2800 × 1260px dan kecepatan refresh 120Hz. Sama seperti semua model X90 yang telah hadir, Vivo X90s juga memiliki penyimpanan UFS 4.0 dan RAM LPDDR 5X.

Selanjutnya untuk spesifikasi kamera, ponsel ini juga sama seperti pendahulunya mengusung kamera yang mumpuni,terdiri dari kamera utama 50 MP didampingi dengan kamera ultrawide 12 MP dan kamera telefoto 12 MP. Untuk kamera depan, ponsel itu memiliki kamera berukuran 32 MP.

Kamera tersebut pun dibekali dengan Zeiss optics, Zeiss T lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama. Adapun video yang bisa dihasilkan, yakni 4K dengan 30/60fps, 1080p dengan 30/60fps, dan gyro-EIS.