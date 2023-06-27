Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Sepesifikasi Vivo X90s, Seri X yang Usung Chipset Dimensity 9200+

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |15:16 WIB
Sepesifikasi Vivo X90s, Seri X yang Usung Chipset Dimensity 9200+
Vivo X90s. (Foto: GSMArena)
A
A
A

VIVO mengeluarkan ponsel terbaru dari lini seri X yakni Vivo X90s. Vivo X90s menjadi ponsel keempat dari lini X90, tiga ponsel sebelumnya telah dikenalkan sejak November 2022.

Dalam laporan GSM Arena, seperti dikutip dari Antara, Vivo X90s membawa peningkatan pada komponen chipset dengan menggunakan produk besutan Mediatek, yaitu Dimensity 9200+.

Ponsel itu tentunya sudah bisa terkoneksi dengan jaringan 5G karena chipset yang telah mendukung. Pada sistem operasi, ponsel ini menggunakan Android 13 sebagai dasarnya dan berjalan dengan sistem operasi pabrikan Vivo OriginOS 3.

Secara visual X90s memiliki tampilan yang identik dengan Vivo X90. Ponsel itu membawa layar AMOLED 6,78 inci dengan resolusi 2800 × 1260px dan kecepatan refresh 120Hz. Sama seperti semua model X90 yang telah hadir, Vivo X90s juga memiliki penyimpanan UFS 4.0 dan RAM LPDDR 5X.

Selanjutnya untuk spesifikasi kamera, ponsel ini juga sama seperti pendahulunya mengusung kamera yang mumpuni,terdiri dari kamera utama 50 MP didampingi dengan kamera ultrawide 12 MP dan kamera telefoto 12 MP. Untuk kamera depan, ponsel itu memiliki kamera berukuran 32 MP.

Kamera tersebut pun dibekali dengan Zeiss optics, Zeiss T lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama. Adapun video yang bisa dihasilkan, yakni 4K dengan 30/60fps, 1080p dengan 30/60fps, dan gyro-EIS.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/57/3100964/vivo_x200_series-T2sL_large.jpg
Vivo X200 Series Siap Meluncur Dibekali Kamera 200 MP Zeiss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/57/3043480/vivo_x_fold3_pro-r6cE_large.jpg
Vivo X Fold3 Pro dan X100 Series Meluncur, Begini Perbedaan Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/57/3027191/ilustrasi-GJDB_large.jpeg
Daftar Harga dan Spesifikasi HP Vivo Terbaru Juni 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/57/3026784/vivo-k8dy_large.jpeg
Bocoran Ungkap Spesifikasi Vivo X200 dan X200 Pro, Intip Detailnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/57/3020833/vivo_x_fold3_pro-u745_large.jpg
Vivo Hadirkan Fitur AI pada X Fold3 Pro, Bakal Dibawa ke Seri Lainnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/57/3020773/vivo_dual_flagship_grand_launch-W23c_large.JPG
Vivo Luncurkan 2 Seri Flagship: X Fold3 Pro dan X100 Series, Ini Harga dan Spesifikasinya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement