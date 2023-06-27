Ilmuwan Temukan Bukti Kanibalisme Tertua di Dunia, Ada di Bekas Tulang Manusia

KETIKA pengetahuan masih minim, manusia memang akan melakukan segala cara untuk bertahan termasuk untuk makan sesamanya alias kanibalisme. Bukti kanibalisme sudah banyak ditemukan pada peninggalan-peninggalan sejarah.

Nah, belakangan para peneliti menyebut telah menemukan sisa-sisa tulang hasil kanibalisme di Kenya. Tulang ini pun menjadi bukti kanibalisme tertua di dunia dan ditemukan pada 1970 oleh paleoantropologis dari Inggris, Mary Leakey.

Tulang-tulang itu pun tersimpan rapi di National Museum of Kenya, Nairobi, Kenya dan terus menyimpan misteri kelam akan aksi kanibalisme tertua di dunia. Pasalnya disebutkan oleh Daily Mail, tulang-tulang tersebut memiliki sayatan yan menunjukkan bahwa pemilik tulang tersebut dibantai dan kemungkinan besar dimakan oleh salah satu dari kelompok mereka 1,45 juta tahun lalu.

Hal itu diungkap oleh para peneliti dari Smithsonian's National Museum of Natural History yang didasarkan dari luka-luka yang ada di tibia kiri. Dari tulang tersebut terdapat 11 luka yang sembilan di antaranya diduga terjadi karena perkakas batu. Sementara luka lainnya diduga terjadi karena gigi tajam dari hewan pra sejarah.

Briana Pobiner tim peneliti dari Smithsonian's National Museum of Natural History, mengatakan luka yang ada di tulang kaki tersebut memang tidak membuktikan langsung orang yang melakukan pembantaian juga memakan kaki tersebut. Hanya saja menurutnya skenario itu kemungkinan besar sangat terjadi.

Dia mengatakan awalnya luka tersebut diduga karena gigitan binatang. Hanya saja setelah diteliti lagi ternyata ada tanda yang terlihat seperti jahitan silang yang tidak mungkin dilakukan binatang. Dari situ dia menduga bahwa manusia tersebut telah jadi korban kanibalisme yang terjadi 1,45 juta tahun lalu.

"Tulang ini menunjukkan bahwa kerabat spesies kita saling memakan untuk bertahan hidup lebih jauh ke masa lalu daripada yang kita ketahui," terang Briana Pobiner.