Fitur Baru WhatsApp Bisa Tampilkan Iklan Facebook dan Instagram

APLIKASI perpesanan WhatsApp memang tengah bertransformasi memberikan kenyamanan pada para penggunannya, terutama untuk bisnis. Kita pun bisa menghubungkan akun bisnis di Facebook dengan WhatsApp kita.

Kini, WhatsApp pun memungkinkan lebih dari 200 juta pengguna aplikasi WhatsApp Business untuk membuat iklan Facebook dan Instagram. Kita pun dapat membuat iklan tanpa memerlukan akun Facebook.

Public Policy Manager WhatsApp Indonesia, Esther Samboh menjelaskan, mulai saat ini para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjalankan seluruh operasinya di WhatsApp akan dapat membuat, membeli, dan menayangkan iklan Facebook atau Instagram secara langsung di dalam aplikasi WhatsApp Business.

Sehingga, para pelaku UMKM tidak perlu memiliki akun Facebook. Namun, tetap dibutuhkan alamat email untuk melakukan konfirmasi pembayaran untuk menggunakan fitur tersebut.

"Kita menyediakan produk yang harapannya bisa mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia secara digital, dan dapat berkontribusi lagi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi," ujar Esther dalam acara WhatsApp MSME Summit 2023.

Lebih lanjut, terkait fitur baru tersebut Esther menjelaskan, ketika seseorang mengeklik iklan, iklan tersebut akan membuka chat di WhatsApp sehingga mereka dapat mengajukan pertanyaan, menelusuri produk, dan melakukan pembelian.