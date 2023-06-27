Cara Mengedit Chat WhatsApp yang Terlanjur Dikirim di HP Android dan iPhone

BEGINI cara mengedit chat WhatsApp yang Terlanjur dikirim baik di handphone Android maupun iPhone. Fitur tersebut memungkinkan pengguna mengedit tulisan typo di pesan yang sudah terkirim.

WhatsApp meluncurkan fitur ini agar pengguna bisa mengedit pesan yang terkirim. Sebagai aplikasi perpesanan populer di dunia, WhatsApp selalu berupaya meningkatkan layanannya dengan memenuhi kebutuhan pengguna.

Sebagaimana dihimpun dari Engadget, fitur ini memiliki batas waktu pengeditan hingga 15 menit. Jika kesalahan penulisan telah berlangsung lebih dari waktu tersebut, maka fitur tidak bisa lagi digunakan dan pesan akan tetap terkirim tanpa bisa diperbaiki.

Berdasarkan laporan WABetaInfo, fitur ini bisa diakses langsung dari gelembung chat atau pesan yang dikirim. Pengguna hanya tinggal menekan lama pesan yang ingin diubah selanjutnya pilih opsi Edit dari menu yang muncul di layar.

Nantinya pada pesan yang telah diubah akan muncul keterangan bahwa pesan telah diedit. Keterangan ini bisa dilihat oleh pengguna lain tepat di sebelah keterangan waktu pengiriman.

WhatsApp sendiri telah banyak membawa peningkatan baru-baru ini. Beberapa di antaranya seperti kontrol pesan yang hilang, dukungan multi-perangkat, hingga perubahan antarmuka untuk Android.