HOME OTOTEKNO TECHNO

Tak Cuma Blizzard, Microsoft Juga Ingin Ambil Sega dan Bungie

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |19:20 WIB
Tak Cuma Blizzard, Microsoft Juga Ingin Ambil Sega dan Bungie
Microsoft. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

RENCANA Microsoft untuk mengakuisisi Activion Blizzard memang terbentur The Federal Trade Commission (FTC) Amerika Serikat, lembaga yang mengawasi persaingan usaha. Microsoft pun diduga melakukan monopoli produsen game dengan mengambil Blizzard.

Tapi, urusan pengadilan antara Microsoft vs FTC inilah yang membocorkan banyak hal. Salah satu yang bocor adalah kapan keluarnya PlayStation 6 dan XboX seri selanjutnya dalam dokumen internal yang diserahkan ke pengadilan.

Dokumen internal Microsoft untuk sidang akuisisi Activion Blizzard di Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat itulah yang mengungkapkan rencana perusahaan teknologi raksasa itu mengakuisisi dua pengembang gim yaitu Sega dan Bungie.

Menurut laporan The Verge pada Selasa, dalam bocoran dokumen tersebut bos Xbox, Phil Spencer, meminta persetujuan kepada CEO Microsoft, Satya Nadella, dan CFO Microsoft, Amy Hood, untuk mengadakan pembahasan dengan perusahaan induk Sega Sammy terkait potensi akuisisi studio pengembang gim Sega.

“Kami percaya bahwa Sega telah membangun portofolio gim yang seimbang di seluruh segmen dengan daya tarik geografis global, dan akan membantu kami mempercepat Xbox Game Pass baik di dalam maupun di luar konsol,” tulis Spencer seperti dilansir dari Antara.

Microsoft meyakini akuisisi Sega akan meningkatkan pelanggan Xbox Game Pass di seluruh perangkat PC, konsol, dan cloud.

“Daya tarik global dari IP kesayangan Sega akan membantu memperluas jangkauan Xbox Game Pass ke audiens baru di seluruh dunia, terutama di Asia, di mana konten yang dilokalkan sangat penting untuk kesuksesan,” tulis Spencer kepada Nadella dan Hood saat itu.

Halaman:
1 2
      
