HOME OTOTEKNO TECHNO

6 Miliarder yang Menolak Tua, Ciptakan Teknologi agar Tetap Awet Muda

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |18:19 WIB
6 Miliarder yang Menolak Tua, Ciptakan Teknologi agar Tetap Awet Muda
Miliarder yang Menolak Tua. (Foto: CNET)
A
A
A

PENUAAN memang menjadi salah satu masalah yang tidak bisa kita hindari. Setiap manusia pasti mengalami penuaan, seiring dengan usia yang bertambah. Meski demikian, ada beberapa orang yang nampaknya menolak untuk tua.

Mereka berupaya keras agar tidak cepat mati karena usia yang terus bertambah. Mereka yakin bahwa usia tua bisa direkayasa. Jadi seiring waktu dan bertambahnya usia mereka justru tetap akan terlihat sehat dan muda.

Banyak cara yang mereka lakukan untuk mendapatkan keinginan tersebut. Ada yang berupaya melakukan olah raga secara rutin, namun ada juga yang melakukannya dengan mengonsumsi obat-obatan. Apapun caranya, mereka sangat berupaya agar tidak cepat-cepat meninggal dunia. Nah, berikut ini daftar 6 orang kaya di dunia yang berupaya melawan usia, seperti dilansir dari Business Insider.

1. Sergey Brin

Sergey Brin

Rekan Larry Page yang juga sama-sama membangun Google, Sergey Brin ternyata juga terobsesi tidak mengalami penuaan. Dia bahkan mengaku pernah melakukan mutasi genetik agar tidak terkena penyakit Parkinson. Sergey Brin pun berinvestasi di Calico Labs.

2. Peter Thiel

Peter Thiel

Peter Thiel merupakan orang yang kaya berkat teknologi. Dia adalah salah satu pendiri PayPal dan Palantir Technologies. Seperti Sam Altman dia juga berinvestasi pada perusahaan yang ingin menemukan obat pencegah penuaan yang namanya adalah Unity Biotechnology.

Dia bahkan sudah menandatangani kesepakatan dengan Alcor Life Extension Foundation. Lembaga itu dikenal mengaplikasi teknologi Cryonics dimana orang-orang dibekukan untuk hidup abadi.

Halaman:
1 2 3
      
