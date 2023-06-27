Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Youtube Kembangkan Fitur agar Jadi Platform Main Game Online

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |16:17 WIB
Youtube Kembangkan Fitur agar Jadi Platform Main Game Online
Youtube. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

YOUTUBE merupakan platform streaming video yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Banyak video yang bisa kita saksikan, mulai dari video klip musik hingga video panjang sebuah film.

Tapi, belakangan ini memang Youtube tengah bertransformasi sehingga lebih diminati oleh gamers. Bahkan, Youtube kini bisa menjadi platform streaming yang banyak digunakan oleh gamers.

Nah, belakangan Youtube dilaporkan tengah mempersiapkan fitur baru mereka. Google dilaporkan sedang menguji produk baru yang memungkinkan pengguna bermain game di YouTube, demikian dilaporkan The Wall Street Journal.

Menurut bocoran tersebut, produk baru ini disebut "Playables" dan memungkinkan pengguna bermain game secara instan melalui aplikasi YouTube di perangkat seluler maupun di komputer desktop.

Google baru-baru ini mengundang karyawan untuk mulai menguji produk tersebut, dengan salah satu game yang saat ini dapat dimainkan dalam masa pengujian bernama Stack Bounce, sebuah game arcade yang terdengar mirip dengan game seperti Brick Breaker Arcade di Android.

