Begini Cara Mitsubishi Ajari Anak Otomotif Sejak Dini, Jadi Influencer di Lingkungan Keluarga

JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) berupaya menanamkan kecintaan anak pada dunia otomotif sejak dini. Hal ini diwujudkan dengan membuka establishment atau wahana di KidZania Pacific Place Mal, Jakarta pada Selasa (27/6/2023).

General Manager Marketing PT MMKSI Intan Vidiasari mengatakan, Mitsubishi Indonesia tidak hanya promosi dengan cara berjualan mobil. Menurutnya, aktivitas bersama KidZania merupakan upaya memperkenalkan Mitsubishi Motors kepada anak.

“Anak-anak yang ada di sini mereka akan melihat dan merasakan Mitsubishi motors. Mereka tahu pada saat mereka ingin dibawa ayah dan ibunya melihat kendaraan. Ada satu hal yang terpatri di kepala mereka,” kata Intan saat pembukaan wahana Mitsubishi di KidZania Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Menurut Intan, upaya pengenalan Mitsubishi sudah dilakukan sejak lama. Pada tahun 2016, Mitsubishi diperkenalkan melalui car dealership, training center yang lebih ke teknis, driving simulator untuk mengeluarkan surat izin mengemudi (SIM) dan juga race track.

“Yang sekarang periode 2023 sampai lima tahun ke depan, kita lanjutkan dan kami ingin ada perubahan seperti car designer, dan juga menyangkut mobil baru yang akan kami luncurkan. Ini jadi fasilitas menarik buat anak anak karena mereka bisa bermain di situ,” tambah Intan.

Intan menambahkan, melalui drive simulator, anak-anak akan diberikan pendidikan tentang lalu lintas dan tertib lalu lintas. Selain itu, lanjut dia, anak-anak juga menjalani tes berkendara selama dua menit.

“Setelah lulus mereka bisa pilih mobil lagi, jadi seolah mereka sudah punya mobil. Mereka mengaktivasi asuransinya di aplikasi My Mitsubishi ID. Setelah itu baru keluar SIM dan bisa balapan di race track,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, COO KidZania Jakarta Lindung Artha Mahendra mengatakan, pihaknya telah beberapa kali melakukan survey secara random kepada anak-anak yang telah mendapat edukasi melalui establishment.