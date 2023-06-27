Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Alasan Mobil Bekas Honda Elysion Pre Facelift Masih Diminati

Danendra Primo Adil , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |21:00 WIB
Ini Alasan Mobil Bekas Honda Elysion Pre Facelift Masih Diminati
Mobil bekas Honda Elysion. (Foto: Instagram/@garasi.aha)
A
A
A

JAKARTA - Jika Anda memerlukan mobil dengan kapasitas penumpang yang banyak, Honda Elysion bisa menjadi solusi. Pasalnya mobil bekas ini masih mampu mengangkut hingga 8 orang penumpang.

Mobil yang pertama kali dijual di Indonesia pada 2004 hingga 2010 ini menjadi kompetitor dari Toyota Alphard dan Nissan Elgrand.

Jika dilihat dari eksterior, mobil ini memiliki aura Jepang yang kuat dan kesan elegan. Dari depan, Honda Elysion memiliki grill khas berbentuk V berlapis krom serta lampu utama berdesain pipih yang sudah dilengkapi dengan HID Xenon.

Honda Elysion terlihat bongsor dari samping. Mobil ini memiliki kaca besar sekeliling bodi dan memberikan visibilitas yang baik. Terdapat sliding door pada bagian samping yang menambah kesan mewah.

Ruang kabin pada Honda Elysion sangatlah penting untuk sebuah mobil MPV. Desain kabin yang ergonomis dan fungsional memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengemudi dan penumpang.

Honda Elysion dapat menampung hingga delapan penumpang dengan konfigurasi kursi yang fleksibel. Bagian belakangnya memiliki kapasitas bagasi yang cukup besar untuk membawa barang bawaan yang diperlukan.

Interior mobil ini terlihat mewah dengan penggunaan material berkualitas serta terdapat aksen kayu pada dashboard. Honda Elysion juga sudah dilengkapi beberapa fitur seperti Cruise Control, AC Digital, Power Sliding Door, hingga terdapat Panoramic Sunroof.

Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Vehicle Stability Assist (VSA), Trantion Control System (TCS), serta Airbag.

Halaman:
1 2
      
