Tawarkan Pengalaman Berkendara Sejak Dini, Mitsubishi Indonesia Gandeng KidZania Jakarta

Kerja sama antara MMKSI dan KidZania Jakarta. (Foto: Okezone/Citra D)

JAKARTA – Usai pandemi Covid-19 reda, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali membuka establishment atau wahana Mitsubishi Motors KidZania di Pacific Place Mal di Jakarta, pada (27/6/2023).

Hadirnya Mitsubishi di KidZania Jakarta adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak dan remaja untuk mengeksplorasi dunia otomotif, khususnya kendaraan roda empat dari Mitsubishi.

Presiden Direktur PT MMKSI Atsushi Kurita mengatakan, Mitsubishi ingin memberikan pengalaman otomotif yang tak terlupakan dengan cara yang menyenangkan kepada pengunjung KidZania Jakarta.

“Kami bermaksud ingin membangkitkan rasa ingin tahu mereka dalam menentukan cita-cita mereka. Kami berharap dapat menumbuhkan bakat-bakat muda dan pemimpin masa depan di bidang otomotif,” kata Atsushi Kurita pada di Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Pada kesempatan yang sama, Direktur KidZania Kerry Adrianto Riza mengatakan, KidZania adalah wahana belajar mengenai profesi orang dewasa. Menurutnya, berkendara sudah menjadi bagian hidup manusia, tidak ada manusia yang hidup tanpa berkendara atau naik mobil.

“Di KidZania, anak usia 4-5 tahun kami berikan kesempatan melakukan simulasi untuk safety driving school agar mereka tahu pentingnya berkendara dengan aman. Kami berterimakasih Mitsubishi memperkenalkan ini kepada anak-anak. Semoga kelak hingga mereka tua tetap memiliki kecintaan pada Mitsubishi,” kata Kerry.

Establishment yang disediakan MMKSI dengan tema “Tomorrow Life’s Adventure” ini menawarkan serangkaian aktivitas melalui simulasi-simulasi yang menarik serta interaktif. Adapun wahana yang ditawarkan di KidZania Jakarta, antara lain, daily life’s adventure, wonderful life’s adventure, dan tomorrow life’s adventure.

Pengunjung anak-anak dapat merasakan pengalaman mendesain kendaraan Mitsubishi Motors. Aktivitas desain ini meliputi menyusun bagian kendaraan, memilih warna yang menarik, memberi aksesori. Semua aktivitas ini dilakukan sesuai dengan kreativitas dari pengunjung. Mereka bebas untuk mengekspresikan bakat mereka dalam bidang desain kendaraan.

Aktivitas lainnya yang bisa didapatkan adalah pelatihan kendaraan. Pengunjung dapat memiliki pengalaman proses kepemilikan kendaraan dengan menggunakan aplikasi My Mitsubishi Motors ID (MMID) untuk anak-anak.