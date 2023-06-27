Adiputro Rilis Bus Baru Jetbus3+ Big Benz Commander, Pesanan Menhan Prabowo?

JAKARTA – Karoseri Adiputro bukan hanya bisa membangun sebuah bus AKAP atau pariwisata, tapi juga kendaraan lainnya. Terbaru, mereka merilis sebuah mini bus Jetbus3+ Big Benz Commander yang sangat berbeda dari kendaraan pada umumnya.

Belum diketahui siapa pemesan bus tersebut, tapi diyakini dari salah satu Kementerian atau Lembaga di Indonesia. Pasalnya, ada lambang burung Garuda pada sisi kanan-kiri bus tersebut di bagian belakang.

Secara tampilan, mini bus ini memang terlihat garang dengan kelir hitam doff pada seluruh permukaan bodi. Terdapat banyak lampu pada bagian depan, di mana headlamp terdapat dua buah berbentuk bulat, dua buah foglamp, dan lampu bantu penerangan sebanyak 4 buah.

Lalu, terdapat lampu pada atap kabin sopir yang memanjang. Diyakini itu merupakan lampu strobo apabila dilihat dari model lampu LED yang terpasang horizontal. Tapi, pada bagian samping hanya terdapat lampu penanda sebanyak 3 buah pada masing-masing sisi.

Dalam video yang diunggah kanal YouTube Adi Putro Official, Jetbus3+ Big Benz Commander memiliki dimensi ukuran panjang 9 meter, lebar 2,3 meter, dan tinggi sekitar 3,4 meter, dengan bemper depan berbahan plat.

Masuk ke bagian dalam, pada kabin depan terdapat headunit layar sentuh sebagai pusat hiburan yang berukuran sekitar 10 inci. Sementara panel instrumen masih analog, dengan sebuah monitor yang terhubung ke sejumlah kamera.

Bus ini juga dilengkapi dengan kamera belakang yang terhubung dengan kaca spion tengah untuk membantu pengemudi saat berjalan mundur untuk parkir. Selain itu, ada juga alat komunikator untuk berkomunikasi dengan kantor pusat.

Pada kabin penumpang, terdapat 8 kursi dengan konfigurasi 2-1 garapan Alldila Seats berwarka krem. Terdapat dua buah kursi tambahan berbentuk sofa pada bagian belakang yang dibuat saling berhadapan.