Tak Punya Mode Offline, Serangan DDoS Hacker Buat Game Diablo 4 Tak Bisa Dimainkan

PRODUSEN game Blizzard menyebut tekah terjadi serangan denial of service (DDoS) pada game Diablo 4 yang berakibat pada Battle.net mereka. Akibatnya, para pemain game tersebut tidak dapat login via internet dan hanya bisa bermain secara offline.

Blizzard mengumumkan serangan ini pertama kali lewat Twitter mereka pada pukul 10:24 EST dan bahkan memperingatkan para pemain tentang serangan tersebut dalam game. Tetapi berdasarkan posting di subreddit Diablo, game tersebut mengalami masalah yang signifikan sejak tadi malam.

Postingan mulai bermunculan di subreddit Diablo yang mempertanyakan status server game tersebut. Posting dari pengguna Humdot, Angry-Gargoyle, dan feiergiant semuanya mengeluh tentang downtime server.

Selain Diablo 4, user MustaKotka pun mencatat bahwa Diablo 2 Resurrected juga mengalami masalah koneksi. Overwatch 2 juga terpengaruh menurut postingan ini dari MageWithoutMP di subreddit Overwatch.

Tidak jelas siapa yang berada di balik serangan itu, dan mengapa serangan itu akhirnya berhenti. Melansir PC Gamers, Blizzard pun menyebut "Serangan DDoS yang kami pantau telah berakhir", seolah-olah hacker berhenti atas kemauan mereka sendiri.

Serangan DDoS menggunakan jaringan perangkat yang terinfeksi memang membanjiri server, dan dapat dipersenjatai mulai dari pengguna individu hingga layanan online masif. Waktu serangan di akhir pekan sepertinya dimaksudkan untuk memengaruhi jumlah maksimum pengguna Battle.net.

Berbeda dengan seri sebelumnya, Diablo 4 memnag hanya dapat dimainkan online, yang berarti pemain tidak memiliki jalan lain selain menunggu.

Meskipun serangan DDoS seperti ini dapat menyerang pengembang dan video game mana pun kapan saja, ini adalah pengingat yang jelas akan keputusan kontroversial Blizzard untuk menjadikan Diablo 4 sebagai game yang selalu online, dan telah memicu seruan baru untuk penambahan mode offline.

Seperti yang sudah diduga, gamers pun mengungkapkan rasa frustrasi mereka di media sosial dan di forum online.