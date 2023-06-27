Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Fighter X Mining Equipment Version 2, Jagoan Baru Mitsubishi Fuso Dengan Spek Tambang Yang Menantang

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |17:52 WIB
Fighter X Mining Equipment Version 2, Jagoan Baru Mitsubishi Fuso Dengan Spek Tambang Yang Menantang
Mitsubishi Fuso Fighter X Mining Equipment version 2 (Foto: Dok Mitsubishi)
A
A
A

Jakarta- Mungkin banyak dari kita yang sudah tahu kalau industri pertambangan adalah salah satu industri yang terus menggeliat. Nah dalam menjawab tantangan tersebut, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors menghadirkan Mitsubishi Fuso Fighter X Mining Equipment Version 2 dengan body FN 62 F HD R sebagai inovasi terbaru untuk mendukung pengusaha tambang.

Bicara soal medan tambang, pastinya banyak orang yang berpikir areanya bakal sulit dan menantang. Ya emang bener sih, maka dari itu Fighter X Mining Equipment Version 2 pun memang didesain dengan sederet fitur tangguh nan canggih.

Salah satu varian Fighter X ini juga menjadi satu-satunya varian yang dilengkapi dengan Air Conditioner (AC). Fitur ini sengaja dihadirkan karena melihat kondisi pertambangan yang cenderung berdebu, berpasir dan berlumpur sehingga kalau kabin dibuka dikhawatirkan dapat mengganggu pernapasan. Dan pastinya karena ada AC, tingkat kenyamanan jadi lebih sehingga para driver lebih produktif lagi.

Ada lagi nih yang keren, varian ini disebut juga dengan varian Black Edition karena punya bumper dengan warna hitam yang solid sehingga menampilkan kesan garang dengan posisi lebih tinggi dari line up Fighter X lainnya. Warna hitam dan bumper yang tinggi memberikan manfaat agar kendaraan tidak mudah kotor dan rusak, ketinggian jelajah (approach angle) yang lebih besar untuk meningkatkan daya jelajah truk dalam melewati medan tambang yang terjal.

Eits, bukan hanya itu aja, masih ada beberapa spek lain yang terpasang biar makin oke beroperasi di area tambang, antara lain:

Halaman:
1 2 3
      
