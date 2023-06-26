Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

5 Ciri Koil Mobil Bermasalah, Salah Satunya Mobil Sulit Dihidupkan

Danendra Primo Adil , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |20:17 WIB
5 Ciri Koil Mobil Bermasalah, Salah Satunya Mobil Sulit Dihidupkan
Ilustrasi. (Foto: Instagram/@handoyo_mobil)
JAKARTA – Pernahkah mengalami kesulitan menghidupkan mobil? Jika ini terjadi, ada kemungkinan koil mobil bermasalah. Ada beberapa gejala yang bisa dirasakan untuk melihat ciri koil mobil bermasalah. Apa saja?

Fungsi koil mobil adalah untuk mengubah tegangan baterai rendah menjadi tegangan tinggi untuk membuat percikan api di ruang bakar mesin.

Masalah pada komponen ini dapat mengakibatkan kendaraan susah dihidupkan, getaran mesin dan kinerja mesin mulai memburuk. Berikut ciri koil mobil bermasalah, dikutip dari laman Auto2000:

1. Sulit menyalakan mesin

Salah satu tanda pertama bahwa koil mobil sudah lemah adalah kesulitan menghidupkan mesin. Anda mungkin harus memutar kunci kontak starter beberapa kali sebelum mesin akhirnya menyala.

Ini bisa terjadi karena koil tidak menghasilkan tegangan yang cukup tinggi untuk menghasilkan percikan api yang diperlukan untuk menghidupkan mesin.

2. Mesin tidak stabil

Koil mobil yang lemah dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pembakaran di dalam mesin. Hal ini dapat menyebabkan mesin bergetar atau tidak berjalan dengan mulus saat berada dalam kecepatan rendah atau pada saat akselerasi.

3. Mesin mati secara tiba-tiba

Koil mobil yang lemah dapat menyebabkan mesin mati secara tiba-tiba saat sedang berjalan. Ini bisa terjadi karena koil tidak mampu menghasilkan percikan api yang konsisten dan kuat yang membuat mesin tetap bekerja.

