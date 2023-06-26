Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Berikut Ciri-ciri Bearing AC Mobil Rusak, Suhu Interior Meningkat

Danendra Primo Adil , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |20:00 WIB
Berikut Ciri-ciri Bearing AC Mobil Rusak, Suhu Interior Meningkat
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
JAKARTA - AC merupakan komponen penting pada kendaraan untuk menunjang kenyamanan berkendara. Komponen ini memberikan kesejukan pada pengendara.

Suhu panas dapat membuat perjalanan menjadi tidak nyaman dan mengganggu konsentrasi pengemudi. Oleh karena itu, pengendara penting untuk merawat sistem AC agar selalu dalam kondisi yang prima.

Salah satu komponen yang penting untuk dijaga adalah bearing kompresor AC. Bearing pada kompresor AC bertugas untuk mengurangi gesekan dan beban pada poros kompresor, sehingga memastikan perputaran kompresor berjalan lancar dan efisien.

Dikutip dari Auto2000, berikut beberapa ciri-ciri bearing pada kompresor AC rusak.

1. AC menjadi panas

Jika aliran udara yang dihasilkan AC terasa panas, bisa menjadi indikator bearing kompresor AC bermasalah. Bearing yang rusak tidak dapat menyalurkan cairan pendingin dengan baik, sehingga aliran udara pun tidak terasa dingin.

2. Muncul bunyi

Salah satu tanda umum kerusakan bearing adalah adanya bunyi berisik yang tidak normal saat AC dihidupkan. Bunyi tersebut umumnya muncul karena gesekan yang tidak normal antara bearing yang rusak dengan komponen lainnya dalam kompresor AC.

3. Cairan pendingin rembes

Kompresor AC dikelilingi oleh bantalan internal. Fungsinya untuk mencegah cairan pendingin bocor keluar dari kompresor AC.

Namun, kondisi bagian ini dapat memburuk seiring penggunaan kendaraan. Bantalan dapat aus dan bahkan rusak. Dalam hal ini, cairan pendingin mengalir dari kompresor melalui bagian yang aus.

