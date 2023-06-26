Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Monster Menyeramkan yang Pernah Menguasai Dalamnya Lautan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |15:44 WIB
5 Monster Menyeramkan yang Pernah Menguasai Dalamnya Lautan
Ilustrasi (Foto: Instagram)
A
A
A

ADA lima monster menyeramkan yang pernah menguasai dalamnya lautan masih menjadi misteri. Apalagi, penelitian tentang laut dalam masih sangat minim.

Hal ini disebabkan karena kedalamannya yang diluar kemampuan menyelam manusia dan juga hewan-hewan asing bisa saja membahayakan manusia.

Pada zaman ini, manusia lebih mengenal Paus Orca sebagai hewan paling berbahaya di lautan.

Monster Lautan

Namun dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir, peneliti menemukan berbagai penemuan yang diduga sebagai monster yang menguasai lautan pada zaman dahulu.

Oleh sebab itu, berikut okezone rangkum 5 monster menyeramkan yang pernah menguasai dalamnya lautan melansir dari Times Knowledge, Senin (26/6/2023).

1. Liopleurodon

Liopleurodon merupakan spesies reptil laut karnivora yang masuk ke dalam kelompok plesiosaurus. Binatang ini hidup di lautan sekiranya 160 juta tahun yang lalu dengan ukuran panjangnya dapat mencapai 30 kaki dan berat hingga 2.500 pound. Fosil salah satu predator tingkat atas ini pertama kali ditemukan di Inggris pada abad ke 19.

Halaman:
1 2 3
      
