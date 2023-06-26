Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Pulihkan Akun TikTok yang Lupa Sandi Tapi Nomor Tak Aktif

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |08:09 WIB
Cara Pulihkan Akun TikTok yang Lupa Sandi Tapi Nomor Tak Aktif
Aplikasi TikTok. (Foto: Freepik)
A
A
A

KETIKA menggunakan handphone kita memang biasa langsung login pada aplikasi, lantaran id dan password sudah tersimpan. Nah, masalah muncul ketika kita berganti handphone atau hard reset pada ponsel tersebut.

Akibatnya, kita pun jadi lupa akan password yang kita gunakan pada media sosial kita, termasuk TikTok. Tapi jangan khawatir, Anda tidak perlu membuat akun baru lantaran akun lama masih bisa dikembalikan.

Cara mengembalikan akun TikTok yang lupa kata sandi dan nomor tidak aktif sangat menarik untuk diulas. Mengingat tidak sedikit pengguna yang terjebak dan kebingungan dengan masalah tersebut.

Untuk diketahui, memulihkan kembali kata sandi akun TikTok yang lupa sejatinya membutuhkan nomor telepon yang didaftarkan untuk verifikasi. Jika nomor tersebut tidak aktif, sudah tentu akan membuat pening.

Tapi jangan khawatir karena ini bisa diakali dengan beberapa cara. Berikut adalah cara mengembalikan akun TikTok yang lupa kata sandi dan nomor tidak aktif, melansir dari laman TikTok.

Mengubah verifikasi ke email

- Buka TikTok lalu klik Mendaftar

- Ketuk Masuk di bagian bawah halaman

- Pilih Gunakan email

- Pilih email

- Ketuk Lupa kata sandi?

- Pilih untuk mereset kata sandi dengan email.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
