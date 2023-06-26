Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Hacker Inggris yang Hack Akun Bill Gates hingga Elon Musk Dihukum 5 Tahun Penjara

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |07:08 WIB
Hacker Inggris yang Hack Akun Bill Gates hingga Elon Musk Dihukum 5 Tahun Penjara
Ilustrasi Hacker. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

HACKER asal Inggris, Joseph O'Connor berhasil 130 akun Twitter pada tiga tahun lalu. Waktu itu selain Joe Biden, nama-nama orang terkenal yang akun Twitternya diretas Joseph O'Connor adlaah Bill Gates, Kanye West, Barack Obama, Jeff Bezos, hingga Elon Musk.

Dia pun akhirnya dihukum penjara selama lima tahun setelah terbukti bersalah. Tidak hanya nama-nama orang terkenal, perusahaan ternama juga diretas oleh Joseph O'Connor seperti Uber dan Apple. Diketahui Joseph O'Connor melakukan peretasan guna melakukan tindak pidana penupuan Bitcoin.

Tidak hanya itu dia juga melakukan peretasan untuk melakukan penipuan mata uang kripto sebesar USD794.000 atau setara Rp7,9 miliar. Aksi penipuan itu dia lakukan terhadap perusahaan mata uang kripto berbasis di New York, Amerika Serikat.

"Tindakan kriminal dari Joseph O'Connor sangat berbahaya dan jahat. Aksi kriminalnya berdampak pada kehidupan banyak orang. Dia melecehkan, mengancam, dan memeras korbannya, menyebabkan kerusakan emosional yang substansial, ” kata Kenneth A Polite Jr, asisten jaksa agung di divisi kriminal departemen kehakiman AS.

Saat meretas akun-akun Twitter orang-orang terkenal itu Joseph O'Connor mengunggah cuitan mengenai kegiatan amal. Siapa saja yang mengirimkan kripto ke akun yang telah dia retas akan mendapatkan gantinya dua kali lipat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bill Gates Elon Musk Retas hacker
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/16/3174733/hacker-XFBZ_large.jpg
Hacker Klaim Curi Hampir 1 Miliar Data Salesforce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/16/3172905/hacker-4cO5_large.jpg
Hacker Retas Tempat Penitipan Anak London, Curi Data 8 Ribu Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/16/3169750/hacker-PV3B_large.jpg
Vietnam Dilanda Serangan Siber, Data Kreditur Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/56/3128405/hacker-X7Ib_large.jpg
Hacker Targetkan Dana Pensiun di Australia Senilai 2,63 Triliun Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/54/3101151/hacker-NOmX_large.jpg
Hacker Retas Pusat Data Harley-Davidson, 66 Ribu Data Terancam Tersebar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/57/3099368/hacker-mYNr_large.jpg
Hacker Bobol Ekstensi Chrome Sejumlah Perusahaan saat Malam Natal
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement