Hacker Inggris yang Hack Akun Bill Gates hingga Elon Musk Dihukum 5 Tahun Penjara

HACKER asal Inggris, Joseph O'Connor berhasil 130 akun Twitter pada tiga tahun lalu. Waktu itu selain Joe Biden, nama-nama orang terkenal yang akun Twitternya diretas Joseph O'Connor adlaah Bill Gates, Kanye West, Barack Obama, Jeff Bezos, hingga Elon Musk.

Dia pun akhirnya dihukum penjara selama lima tahun setelah terbukti bersalah. Tidak hanya nama-nama orang terkenal, perusahaan ternama juga diretas oleh Joseph O'Connor seperti Uber dan Apple. Diketahui Joseph O'Connor melakukan peretasan guna melakukan tindak pidana penupuan Bitcoin.

Tidak hanya itu dia juga melakukan peretasan untuk melakukan penipuan mata uang kripto sebesar USD794.000 atau setara Rp7,9 miliar. Aksi penipuan itu dia lakukan terhadap perusahaan mata uang kripto berbasis di New York, Amerika Serikat.

"Tindakan kriminal dari Joseph O'Connor sangat berbahaya dan jahat. Aksi kriminalnya berdampak pada kehidupan banyak orang. Dia melecehkan, mengancam, dan memeras korbannya, menyebabkan kerusakan emosional yang substansial, ” kata Kenneth A Polite Jr, asisten jaksa agung di divisi kriminal departemen kehakiman AS.

Saat meretas akun-akun Twitter orang-orang terkenal itu Joseph O'Connor mengunggah cuitan mengenai kegiatan amal. Siapa saja yang mengirimkan kripto ke akun yang telah dia retas akan mendapatkan gantinya dua kali lipat.