Pakai AI Generatif, Gmail Hadirkan 3 Fitur Help Me

GOOGLE meluncurkan fitur baru untuk membantu pengguna menulis email yang profesional. Fitur bernama Help Me Write ini dapat membuat kita menulis dengan baik. Selain fitur tersebut rupanya Google menghadirkan sebuah perubahan pada Gmail di Android.

Menurut laporan dari 9to5Google, pihak Google membuat pembaruan desain untuk aplikasi Gmail di Android, khususnya terkait notifikasi gmail. Lantas apa yang terjadi dengan notifikasi gmail di Android?

Laporan tersebut juga menjelaskan, Aplikasi Gmail di Android sudah menerima pembaruan desain untuk notifikasi. Notifikasi Gmail di Android akan beradaptasi dengan tema warna yang dinamis pada sistem operasi Android 13.

Kabarnya, notifikasi Gmail di Android tidak akan lagi default ke ikon warna merah asli Gmail di notifikasi. Perubahan tersebut terlihat di Gmail untuk Android versi 2023.05.28.x

Dengan hadirnya versi baru tersebut, latar belakang ikon nantinya akan disesuaikan dengan tema warna menarik yang disetel untuk perangkat secara otomatis. Selain fitur Help Me Write, ada juga 2 fitur Help Me lainnya.