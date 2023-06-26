4 Cara Menyambungkan Laptop ke Handphone

ADA 4 cara menyambungkan laptop ke handphone yang mudah untuk diakukan. Menyambungkan handphone ke laptop pun bisa memiliki banyak fungsi, salah satunya adalah mentransfer data.

Memang, salah satu cara untuk membackup data selain diupload ke cloud adalah dengan menaruhnya di komputer atau laptop. Apalagi, jika handphone kita memiliki memori penyimpanan yang tidak banyak.

Selain itu, cara ini juga bisa dilakukan ketika kita butuh mengakeses internet dengan laptop tapi tidak bisa menemukan wifi. Nah, berikut cara menyambungkan laptop ke handphone seperti dilansir dari berbagai sumber.

1. Melakukan Tethering pada iPhone Melalui WiFi

- Buka menu pengaturan iPhone (“Settings”). Menu ini ditandai oleh ikon roda gigi abu-abu yang berada di home screen.

- Sentuh Personal Hotspot. Pilihan tersebut berada di bagian atas halaman pengaturan, tepat di bawah pilihan “Cellular” (atau “Mobile Data”).

- Geser alihan Personal Hotspot ke posisi aktif (arah kanan). Ketika digeser ke kanan, label alihan akan berubah dari "Off" menjadi "On". Sekarang, hotspot nirkabel iPhone Anda sudah aktif.

- Sentuh pilihan “Wi-Fi Password” untuk mengubah kata sandi hotspot iPhone Anda.

- Klik ikon WiFi pada komputer. Ikon ini berbentuk garis-garis lengkung yang ditampilkan di pojok kanan bawah layar (untuk Windows) atau pojok kanan atas layar (untuk Mac). Pada Windows, Anda mungkin perlu mengeklik tombol “^” yang ada di pojok kanan bawah layar terlebih dahulu untuk melihat ikon WiFi.

- Klik nama iPhone Anda. Pada jendela pop-up WiFi, Anda bisa melihat nama iPhone. Pada komputer Windows, klik pilihan “Connect” yang ada di pojok kanan bawah jendela pop-up WiFi untuk melanjutkan.

- Masukkan kata sandi hotspot iPhone. Anda bisa melihat kata sandi tersebut di samping judul menu "Wi-Fi Password" yang ada di bagian tengah halaman “Personal Hotspot” pada iPhone.

- Klik Next (Windows) atau Join (Mac). Selama kata sandi yang dimasukkan tepat, komputer akan diperintahkan untuk terhubung dengan hotspot iPhone.

2. Melakukan Tethering pada iPhone Melalui USB

- Sambungkan iPhone ke komputer. Gunakan kabel USB pengisi daya yang disertakan dalam paket pembelian perangkat untuk melakukannya.

- Buka menu pengaturan iPhone (“Settings”). Menu ini ditandai oleh ikon roda gigi abu-abu yang biasanya ditemukan di home screen.

- Sentuh Personal Hotspot. Pilihan tersebut berada di bagian atas halaman pengaturan, tepat di bawah pilihan “Cellular” (atau “Mobile Data”).

- Geser alihan Personal Hotspot ke posisi aktif (arah kanan). Label alihan akan berubah dari "Off" menjadi "On". Setelah beberapa saat, komputer Anda akan mengenali iPhone yang sudah terhubung sebagai jaringan internet berkabel.

3. Melakukan Tethering pada Android Melalui USB

- Sambungkan perangkat Android Anda ke komputer. Anda bisa menyambungkannya menggunakan kabel pengisi daya perangkat.

- Buka menu pengaturan Android (“Settings”). Menu ini ditandai oleh ikon roda gigi yang biasanya ditampilkan di halaman aplikasi (App Drawer).

- Sentuh More. Pilihan ini berada di bawah segmen pengaturan "Wireless & networks". Pada perangkat Samsung, pilih “Connections”.

- Sentuh Tethering & portable hotspot. Pilihan tersebut berada di bagian atas halaman. Pada perangkat Samsung, pilih “Tethering and Mobile HotSpot”.

- Geser alihan USB tethering ke posisi aktif (arah kanan). Setelah itu, Anda bisa melihat ikon USB kepada tiga muncul di pojok kiri atas layar. Komputer Anda pun akan mengenali ponsel sebagai jaringan internet berkabel.