HOME OTOTEKNO TECHNO

Bos UFC Yakin Adu Jotos Elon Musk dan Mark Zuckerberg Bakal Jadi Pertarungan Terbesar dalam Sejarah

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |19:20 WIB
Elon Musk Vs Mark Zuckerberg. (Foto: Reuters)
A
A
A

TANTANGAN berantem yang diungkapkan oleh Elon Musk pada Mark Zuckerberg memang tengah menjadi pembicaraan pada beberapa hari terahir. Adu jotos ini pun diperkirakan akan menjadi yang terbesar tahun ini, bahkan menjadi terbesar dalalam sejarah dunia.

Pasalnya, keduanya memang bukanlah olahragawan melainkan bos dari perusahaan Teknologi. Menjawab tantangan dari Elon Musk tersebut Mark Zuckerberg pun hanya mengatakan, "sebutkan tempatnya". Octagon di Las Vegas pun menjadi tempat yang dilipih oleh keduanya.

Bos dan pemilik brand UFC (Ultimate Fighting Championship), Dana White, mengonfirmasi keinginan pemilik Twitter, Elon Musk dan pendiri Facebook, Mark Zuckerberg untuk adu jotos. Dia pun yakin pertarungan itu akan menghasilkan banyak uang ratusan juta dollar.

Hal itu diungkap oleh Dana White saat diwawancara oleh TMZ secara langsung. Video itu juga diunggah lagi di akun Twitter @culturecrave baru-baru ini. Dalam video tersebut Dana White mengaku telah menghubungi keduanya secara langsung mengenai tantangan adu jotos tersebut.

Menurutnya keduanya memang sama-sama ingin bertarung langsung di ring resmi. "Pertarungan ini akan mencetak rekor pertarungan berbayar. Ini akan jadi lebih besar dibanding pertarungan yang sudah-sudah," jelas Dana White.

Masih dalam video yang sama, Dana White pertama kali mengonfirmasi isu pertarungan itu ke Mark Zuckerberg. Dia mengaku Mark Zukerberg sangat antusias dengan pertarungan itu. Dia malah penasaran apakah Elon Musk hanya sekadar becanda seperti biasanya. "Saya bilang saya tidak tahu dan saya akan mengonfirmasi ke Elon," ungkapnya.

Setelahnya Dana White langsung menghubungi Elon Musk. Pemilik perusahaan mobil listrik Tesla itu justru mengatakan dirinya benar-benar serius menantang Mark Zuckeberg adu jotos. "Ternyata keduanya benar-benar serius dan mau melakukannya," terang Dana White.

Halaman:
1 2
      
