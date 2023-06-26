Facebook dan Instagram Tak Lagi Sediakan Konten Berita di Kanada

KEBERADAAN media sosial memang dianggap merugikan bagi media massa konvensional. Hal ini lantaran media sosial kerap memasukkan konten berita, kemudian konten berita tersebut disematkan iklan di dalamnya.

Karena itu, Kanada pun membuat Aturan Online News Act yang mewajibkan platform informasi dan media sosial seperti Google dan Facebook untuk menegosiasikan kesepakatan komersial dan membayar penerbit berita untuk konten mereka.

Setelah Online News Act oleh disepakati oleh senat, undang-undang tersebut akan dimintai persetujuan kepada gubernur jenderal sebagai tahap akhir untuk pengesahan.

Namun, induk dari Facebook dan Instagram, Meta, pun berkata lain. Mereka memutuskan memblokir akses konten berita untuk para pengguna media sosial di bawah naungannnya, Facebook dan Instagram, setelah senat Kanada menyetujui rancangan undang-undang Online News Act tersebut.

"Kami mengkonfirmasikan bahwa ketersediaan berita akan berakhir pada Facebook dan Instagram bagi para pengguna kami di Kanada sebelum Online News Act (Bill C-18) berlaku," tulis Meta seperti dikutip Antara dari Tech Crunch.

"Kami telah berulang kali menyampaikan bahwa untuk mematuhi Bill C-18, konten dari outlet berita, termasuk penerbit dan penyiar berita, tidak akan lagi tersedia bagi pengguna yang mengakses platform kami di Kanada," tambahnya.

Meta telah menunjukkan sikap penentangan terhadap Online News Act sejak undang-undang tersebut pertama kali diajukan ke senat pada 2021 silam. Tahun lalu Meta mengancam akan memblokir konten berita di Kanada kecuali senat mau mengamandemen rancangan undang-undang kontroversial itu.

Sikap Meta makin serius ketika perusahaan pimpinan Mark Zuckerberg itu melakukan uji coba pembatasan akses berita bagi sebagian pengguna media sosialnya di Kanada. Menteri Warisan Kanada Pablo Rodriguez menanggapi tindakan Meta tersebut dalam sebuah cuitan di Twitter.