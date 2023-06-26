Berapa Lama Usia Lampu LED?

PERKEMBANGAN teknologi membuat segalanya jauh lebih mudah. Salah satunya kehadiran lampu sebagai ‘penerang’ dunia. Namun, seiring berkembangnya zaman, berbagai jenis lampu pun hadir dengan kelebihannya masing-masing.

Salah satu jenis lampu yang banyak dipakai oleh masyarakat perkotaan adalah lampu LED. Selain karena pencahayaan yang lebih terang, LED disebut-sebut sebagai salah satu jenis lampu yang menghemat biaya energi serta memiliki masa pakai yang mengesankan.

Lantas, berapa lama usia lampu LED bertahan? Perlu diketahui, sumber cahaya LED bisa bertahan lebih lama, sehingga tidak perlu repot sering mengganti bola lampu.

Hal ini secara signifikan mengurangi limbah serta hemat uang dalam penghematan energi jangka panjang. Masa pakai sumber cahaya LED dapat bertahan 10 kali lebih lama dibandingkan sumber cahaya tradisional.

Sebuah bola lampu konvensional memiliki masa pakai sekitar 2.000 jam, sedangkan lampu LED rata-rata memiliki masa pakai 10.000 hingga 20.000 jam. Ini setara dengan 10 hingga 20 tahun!

Meski begitu, bagaimanapun juga usia lampu LED tersebut juga bergantung pada pemakaian. Semakin sering Anda menggunakannya, tentu usia lampu LED di rumah atau di kantor Anda semakin berkurang.

Nah, jika dihitung penggunaan secara rata-rata, penggunaan lampu LED dalam ruang lingkup rumah tangga biasanya usianya akan bertahan antara empat hingga tujuh tahun.

Pabrikan biasanya mencetak perkiraan masa pakai lampu LED berdasarkan suhu ruangan rata-rata, penggunaan harian, dan level saat ini. Nah, berikut beberapa faktor utama yang berperan dalam usia atau masa pakai LED.