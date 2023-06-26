Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Berapa Lama Usia Lampu LED?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |08:09 WIB
Berapa Lama Usia Lampu LED?
Ilustrasi Lampu LED. (Foto: Freepik)
A
A
A

PERKEMBANGAN teknologi membuat segalanya jauh lebih mudah. Salah satunya kehadiran lampu sebagai ‘penerang’ dunia. Namun, seiring berkembangnya zaman, berbagai jenis lampu pun hadir dengan kelebihannya masing-masing.

Salah satu jenis lampu yang banyak dipakai oleh masyarakat perkotaan adalah lampu LED. Selain karena pencahayaan yang lebih terang, LED disebut-sebut sebagai salah satu jenis lampu yang menghemat biaya energi serta memiliki masa pakai yang mengesankan.

Lantas, berapa lama usia lampu LED bertahan? Perlu diketahui, sumber cahaya LED bisa bertahan lebih lama, sehingga tidak perlu repot sering mengganti bola lampu.

Hal ini secara signifikan mengurangi limbah serta hemat uang dalam penghematan energi jangka panjang. Masa pakai sumber cahaya LED dapat bertahan 10 kali lebih lama dibandingkan sumber cahaya tradisional.

Sebuah bola lampu konvensional memiliki masa pakai sekitar 2.000 jam, sedangkan lampu LED rata-rata memiliki masa pakai 10.000 hingga 20.000 jam. Ini setara dengan 10 hingga 20 tahun!

Meski begitu, bagaimanapun juga usia lampu LED tersebut juga bergantung pada pemakaian. Semakin sering Anda menggunakannya, tentu usia lampu LED di rumah atau di kantor Anda semakin berkurang.

Nah, jika dihitung penggunaan secara rata-rata, penggunaan lampu LED dalam ruang lingkup rumah tangga biasanya usianya akan bertahan antara empat hingga tujuh tahun.

Pabrikan biasanya mencetak perkiraan masa pakai lampu LED berdasarkan suhu ruangan rata-rata, penggunaan harian, dan level saat ini. Nah, berikut beberapa faktor utama yang berperan dalam usia atau masa pakai LED.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/54/2851511/kompor-induksi-vs-kompor-listrik-mana-yang-lebih-baik-GxKEDG4g0F.jpg
Kompor Induksi Vs Kompor Listrik Mana yang Lebih Baik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/11/54/2844897/15-kode-rahasia-meteran-listrik-pln-merek-itron-H2WlyyUs0Y.jpg
15 Kode Rahasia Meteran Listrik PLN Merek Itron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/12/57/2560491/tips-hemat-listrik-agar-tagihan-tak-bengkak-o5odApMwq9.jpg
Tips Hemat Listrik agar Tagihan Tak Bengkak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/13/54/2455020/ini-layanan-iot-envion-untuk-sistem-monitoring-energi-inD9ERZ84s.jpg
Ini Layanan IoT Envion untuk Sistem Monitoring Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/03/16/2419393/begini-indahnya-penampakan-plta-baihetan-terbesar-ke-2-di-dunia-Gsprx9TggP.jpg
Begini Indahnya Penampakan PLTA Baihetan, Terbesar ke-2 di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/23/16/2298624/australia-akan-bangun-plts-terbesar-di-dunia-melewati-wilayah-indonesia-4DJoL0R6hy.jpg
Australia Akan Bangun PLTS Terbesar di Dunia, Melewati Wilayah Indonesia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement