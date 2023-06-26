Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar Sepeda Motor Terbaru yang Meluncur pada 2023, Ada yang seharga Mobil Listrik

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |23:18 WIB
Daftar Sepeda Motor Terbaru yang Meluncur pada 2023, Ada yang seharga Mobil Listrik
Honda Forza 250. (Foto: Instagram/@zizau.1892)
JAKARTA - Industri otomotif di Indonesia, khususnya roda dua, mengalami peningkatan besar pada pertengahan tahun ini. Hal ini membuat sebagian besar produsen kendaraan roda dua meluncurkan produk terbarunya.

Berdasarkan data yang dirilis Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) total penjualan pada Januari-Mei 2023 sebesar 2.708.167 unit. Sementara untuk ekspor dalam 5 bulan pertama sudah mencapai angka 218.802 unit.

Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat Indonesia semakin membaik sepanjang tahun ini. Kondisi ini juga membuat produsen semakin yakin untuk meluncurkan produk baru karena konsumen Indonesia juga haus akan model baru.

Pada awal tahun, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) meluncurkan skuter matic terbaru, Grand Filano. Motor ini sudah meluncur lebih dulu di Thailand, namun ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh YIMM agar sesuai dengan karakter konsumen di Tanah Air.

Grand Filano dibekali dengan teknologi hybrid yang mengusung mesin 1 silinder berkapasitas 124,86 cc. Mesin tersebut dapat menyemburkan tenaga 6,1 kW pada 6.500 rpm dan torsi puncak 10,4 Nm pada 5.000 rpm. Skutik ini dibanderol Rp27,5 juta untuk tipe Lux, dan Rp27 juta untuk tipe Neo dengan status on the road (OTR) Jakarta.

Dari segmen motor sport, Kawasaki meluncurkan Ninja ZX-4RR pada Maret lalu. Motor 4 silinder ini memang sudah dinantikan oleh konsumen Indonesia. Pasalnya, motor ini memiliki tenaga besar dengan desain yang lebih sporty.

Kawasaki Ninja ZX-4RR dibekali mesin DOHC In-Line Four berkapasitas 399 cc berpendingin cairan. Mesin tersebut dapat menghasilkan tenaga 77 PS pada 14.500 rpm dan torsi puncak 37,6 Nm pad 12.500 rpm. Motor sport ini dibanderol Rp239,9 juta dengan status OTR Jakarta.

Sedangkan motor terbaru yang diluncurkan adalah Honda Translap yang dibanderol Rp330,5 juta OTR Jakarta. Motor gede ini dibekali dengan mesin 2 silinder berkapasitas 755 cc 8 katup berpendingin cairan. Tenaganya mencapai 90,5 hp pada 9.500 rpm dan torsi puncak 75 Nm pada 7.500 rpm.

Sementara dari motor listrik, Alva Cervo belum lama ini diluncurkan untuk memberikan pilihan lebih banyak kepada konsumen Indonesia. Terlebih kendaraan ramah lingkungan ini memiliki desain yang lebih sporty dan elegan.

