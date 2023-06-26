Segini Harga Tiket Bus Sleeper PO Maju Terus, Punya Interior Mewah

JAKARTA - PO bus Maju Terus merilis dua unit bus baru garapan karoseri Laksana menggunakan bodi Legacy SR3+ Panorama. Bus ini menggunakan konsep sleeper dengan konsep bertumpuk atau atas dan bawah.

Perusahaan otobus yang biasa disebut Marus itu memang rutin meremajakan armadanya untuk memanjakan penumpang. Bus baru ini diharapkan dapat meningkatkan minat para calon penumpang untuk menggunakan jasanya.

Secara tampilan, bus baru PO Maju Terus menggunakan konsep kaca depan single glass yang dilengkapi dengan spion tanduk. Armada terbarunya dibalur dengan cat warna hijau muda pada keseluruhan bodi dan livery menggunakan kelir berwarna oranye, yang juga dipakai pada cover spion.

Masuk ke bagian dalam, kesan mewah terlihat pada kabin bus dengan permainan warna putih dan abu-abu. Sementara setiap kursinya dibalut dengan warna hitam yang dilengkapi aksen hijau agar senada dengan bodi mobil.

Konfigurasi kursinya 1-1, yang berarti setiap penumpang memiliki ruang privasi masing-masing. Setiap kursi juga dilengkapi dengan hordeng agar penumpang merasa lebih nyaman sepanjang perjalanan.