Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Harga Tiket Bus Sleeper PO Maju Terus, Punya Interior Mewah

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |23:01 WIB
Segini Harga Tiket Bus Sleeper PO Maju Terus, Punya Interior Mewah
PO Maju Terus. (Foto: Instagram/@maju_terus.pontianak)
A
A
A

JAKARTA - PO bus Maju Terus merilis dua unit bus baru garapan karoseri Laksana menggunakan bodi Legacy SR3+ Panorama. Bus ini menggunakan konsep sleeper dengan konsep bertumpuk atau atas dan bawah.

Perusahaan otobus yang biasa disebut Marus itu memang rutin meremajakan armadanya untuk memanjakan penumpang. Bus baru ini diharapkan dapat meningkatkan minat para calon penumpang untuk menggunakan jasanya.

Secara tampilan, bus baru PO Maju Terus menggunakan konsep kaca depan single glass yang dilengkapi dengan spion tanduk. Armada terbarunya dibalur dengan cat warna hijau muda pada keseluruhan bodi dan livery menggunakan kelir berwarna oranye, yang juga dipakai pada cover spion.

Masuk ke bagian dalam, kesan mewah terlihat pada kabin bus dengan permainan warna putih dan abu-abu. Sementara setiap kursinya dibalut dengan warna hitam yang dilengkapi aksen hijau agar senada dengan bodi mobil.

Konfigurasi kursinya 1-1, yang berarti setiap penumpang memiliki ruang privasi masing-masing. Setiap kursi juga dilengkapi dengan hordeng agar penumpang merasa lebih nyaman sepanjang perjalanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173178/po_als-r9SL_large.jpeg
PO Bus yang Layani Rute Terjauh di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/52/3156463/po_haryanto-ip7D_large.jpg
Deretan PO Bus dengan Komunitas Penggemar Terbesar di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/52/3142454/damri-rdve_large.jpg
Bus DAMRI Milik Siapa? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/52/3142109/bus_rosalia_indah-o5bG_large.jpg
Daftar PO Bus dengan Armada Terbanyak di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/52/3109108/sleeper_bus_harapan_jaya-7L9e_large.jpg
Intip Sleeper Bus Baru Harapan Jaya Garapan Karoseri Laksana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/52/3093637/po_als-yxgS_large.jpg
Ini Alasan PO Asal Sumatera Jarang Pakai Bus Double Decker
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement