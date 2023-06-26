Spesifikasi Haval Xianglong, Mobil Listrik China yang Tampil pada GIIAS 2023

JAKARTA – Produsen mobil asal China berupaya mendominasi pasar global, termasuk di Indonesia, dengan meluncurkan berbagai model baru.

Melansir dari Carscoops, Great Wall Motors bakal memperkenalkan beberapa model sport utility vehicle (SUV) terbaru. Bahkan, salah satu produknya ada yang mirip dengan brand dunia.

Produk dengan nama Haval Xianglong merupakan mobil hybrid dan memiliki kapastas mesin 1.5 liter bensin dan dipadukan dengan motor listrik bertenaga 70 kW atau setara 94 hp yang tersemat pada bagian depan.

SUV ini juga dibekali motor listrik berpenggerak belakang yang mampu menyemburkan tenaga hingga 150 kW atau setara (201 hp).

Tersedia juga pilihan mesin hybrid 1.5 liter turbocharger dengan motor listrik depan bertenaga 80 kW atau setara 108 dk dengan motor listrik belakang bertenaga 150 kW (201 dk). Mobil ini mampu melaju sejauh 105 km dengan full listrik.