HOME OTOTEKNO TECHNO

Tahukah Kamu Kenapa Kita Bisa Cium Aroma Hujan Padahal Belum Hujan?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |06:07 WIB
Tahukah Kamu Kenapa Kita Bisa Cium Aroma Hujan Padahal Belum Hujan?
Kenapa Kita Bisa Mencium Aroma Hujan? (Foto: Shutterstock)
A
A
A

MUNGKIN diantara kita ada yang pernah atau memiliki teman yang bisa mencium aroma hujan meskipun hujan belum turun. Sebenernya ini bukanlah kemampuan cenayang melainkan bisa dijelaskan secara ilmiah.

Sebagaimana dihimpun dari Live Science, para ilmuwan menyebut bahwa munculnya aroma hujan tidak hanya disebabkan oleh pertemuan antara tanah kering dan air, tapi juga ada beberapa faktor lain.

Aroma hujan yang disebut sebagai "petrichor" ini disebut bisa juga bersumber dari tanaman. Dikatakan bahwa beberapa tanaman mengeluarkan minyak tertentu selama periode kering, dan saat hujan, minyak ini dilepaskan ke udara.

Asam lemak yang mudah menguap ini, termasuk asam stearat dan asam palmitat, menambah aroma tanah yang menyenangkan pada aroma hujan. Dan aroma ini bisa tersapu angin hingga terhirup dari daerah lain yang masih kering.

Selain itu, aroma petrichor juga bisa bersumber dari ozon. Selama badai petir, petir dapat memecah molekul oksigen dan nitrogen di atmosfer, dan pada gilirannya dapat bergabung kembali menjadi oksida nitrat.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
