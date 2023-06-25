Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bikin Motor Listrik! Begini Prediksi Tampang Royal Enfield Terbaru

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |20:11 WIB
Bikin Motor Listrik! Begini Prediksi Tampang Royal Enfield Terbaru
Prediksi motor listrik Royal Enfield. (Foto: Rushlane)
A
A
A

JAKARTARoyal Enfield berencana meluncurkan motor listrik dalam waktu dekat. Rencana produksi motor ramah lingkungan ini sudah dilakukan sejak lama.

Rencana merancang motor listrik harus tertunda hingga 2025 karena pandemi Covid-19. Produksi motor listrik akan dilakukan untuk menjawab kebutuhan tren mobil listrik.

Dilansir dari laman Rushlane, motor listrik yang akan diproduksi akan dibangun dari nol dan bukan Royal Enfield Electric 01 Concept yang gambar penggodanya beredar pada tahun lalu.

Para pecinta motor bongsor memprediksi, motor listrik yang akan diproduksi pada 2025 berbasis Classic 350 yang merupakan motor terlaris Royal Enfield.

Motor macho ini bakal mempertahankan nuansa klasik. Hal itu bisa dilihat dari bentuk headlamp dan kaca spion bundar. Nuansa klasik dan elegan juga terlihat dari “tangki” berbentuk teardrop.

Tangki tersebut dibuat hanya sebagai pelengkap estetika dan bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan barang. Begitu juga dengan garpu depan yang merupakan sesuatu yang khas dari motor vintage.

Sedangkan paket baterai tertutup panel yang kokoh dan menyerupai mesin motor konvensional. Motor listrik ini juga dilengkapi turbular memanjang dari belakang dan menyerupai knalpot.

Berdasarkan gambar render yang dibuat Pratyus Ruot itu, terdapat permainan warna pada motor listrik ini. Warna utama dipadukan dengan warna kontras guna menonjolkan garis luar bodi motor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/53/3078539/motor_listrik_royal_enfield-lCHj_large.jpg
Royal Enfield Segera Luncurkan Motor Listrik Pertama, Intip Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/23/53/2157443/penuhi-regulasi-emisi-royal-enfield-pensiunkan-tipe-mesin-tertua-cEhwablfWg.jpg
Penuhi Regulasi Emisi, Royal Enfield Pensiunkan Tipe Mesin Tertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/11/53/2140807/belum-siap-hadapi-regulasi-emisi-royal-enfield-tunda-peluncuran-lini-motor-baru-fUWDyofoik.jpg
Belum Siap Hadapi Regulasi Emisi, Royal Enfield Tunda Peluncuran Lini Motor Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/02/53/2137144/fitur-abs-bakal-jadi-titik-pembaruan-royal-enfield-himalayan-2020-10XH95GLg2.jpg
Fitur ABS Bakal Jadi Titik Pembaruan Royal Enfield Himalayan 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/21/53/2132935/dipaksa-ngirit-bbm-royal-enfield-hapus-lini-motor-500-cc-A5gh9wwnby.jpg
Dipaksa Ngirit BBM, Royal Enfield Hapus Lini Motor 500 cc
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/08/53/2127217/rilis-proyek-terbaru-dalam-eicma-2019-royal-enfield-bikin-twins-bergaya-flat-track-IOlgeuCOXA.jpg
Rilis Proyek Terbaru dalam EICMA 2019, Royal Enfield Bikin Twins Bergaya Flat Track
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement