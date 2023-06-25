Bikin Motor Listrik! Begini Prediksi Tampang Royal Enfield Terbaru

JAKARTA – Royal Enfield berencana meluncurkan motor listrik dalam waktu dekat. Rencana produksi motor ramah lingkungan ini sudah dilakukan sejak lama.

Rencana merancang motor listrik harus tertunda hingga 2025 karena pandemi Covid-19. Produksi motor listrik akan dilakukan untuk menjawab kebutuhan tren mobil listrik.

Dilansir dari laman Rushlane, motor listrik yang akan diproduksi akan dibangun dari nol dan bukan Royal Enfield Electric 01 Concept yang gambar penggodanya beredar pada tahun lalu.

Para pecinta motor bongsor memprediksi, motor listrik yang akan diproduksi pada 2025 berbasis Classic 350 yang merupakan motor terlaris Royal Enfield.

Motor macho ini bakal mempertahankan nuansa klasik. Hal itu bisa dilihat dari bentuk headlamp dan kaca spion bundar. Nuansa klasik dan elegan juga terlihat dari “tangki” berbentuk teardrop.

Tangki tersebut dibuat hanya sebagai pelengkap estetika dan bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan barang. Begitu juga dengan garpu depan yang merupakan sesuatu yang khas dari motor vintage.

Sedangkan paket baterai tertutup panel yang kokoh dan menyerupai mesin motor konvensional. Motor listrik ini juga dilengkapi turbular memanjang dari belakang dan menyerupai knalpot.

Berdasarkan gambar render yang dibuat Pratyus Ruot itu, terdapat permainan warna pada motor listrik ini. Warna utama dipadukan dengan warna kontras guna menonjolkan garis luar bodi motor.