Suzuki eVX Tertangkap Kamera Sedang Isi Daya di SPKLU

JAKARTA – Sebuah mobil listrik yang diduga Suzuki eVX tertangkap kamera sedang melakukan pengujian di jalan umum, Polandia. Meski dibalut dengan perekat platik hitam pada seluruh bodi, tapi mobil tersebut punya ciri khusus yang mirip Suzuki eVX.

Sekadar informasi, Maruti Suzuki yang memajang Suzuki eVX pada pameran India Auto Expo 2023 menyebutkan bahwa mobil ramah lingkungan itu akan dipasarkan pada 2025. Pihak Maruti menyebut mobil listrik ini masih konsep dan butuh pengujian lebih lanjut.

Dilansir dari laman Gaadiwaadi, mobil listrik yang diduga Suzuki eVX tersebut terlihat sedang mengisi daya di stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di Krakow, Polandia. Namun, mobil ini sediit berbeda dibandingkan dengan desain Suzuki eVX yang telah diperkenalkan.

Disebutkan, mobil yang terlihat mengisi daya tersebut mirip Grand Vitara namun punya ukuran yang lebih besar dan desain yang agresif. Mobil tersebut memiliki gril dan headlamp yang belum sempurna.

Sedangkan bagian belakang mobil terdapat tailgate dan lampu LED horizontal seperti yang pernah dipamerkan. Spoiler terintegrasi dengan stop lamp yang dipasang tinggi. Mobil ini juga memiliki antenna sirip hiu dan garis miring.

Dari gambar yang berhasil ditangkap, velg yang digunakan berukuran 17 inci. Dimensi panjangnya diprakirakan 4.300 mm, lebar 1.800 mm dan tinggi 1.600 mm. Mobil listrik pertama Suzuki tersebut menggendong baterai Lithium-Ion berkapasitas 60 kWh buatan BYD.

Motor penggerak pada mobil ini berkekuatan 150 kW dan torsi maksimum 310 Nm. Mobil ini diklaim mampu menempuh jarak 420 km sekali isi daya.

