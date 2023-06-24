Lakukan Ini Agar Jok Kain Mobil Tetap Bersih

JAKARTA - Menjaga kebersihan interior kendaraan sangat penting untuk kenyamanan dan kesehatan pengemudi dan penumpang.

Interior adalah tempat di mana kita menghabiskan cukup banyak waktu saat bepergian, baik itu perjalanan pendek atau perjalanan yang lebih lama.

Oleh karena itu, menjaga kebersihan interior kendaraan harus menjadi prioritas utama. Salah satu bagian yang perlu Anda perhatikan adalah jok.

Jok mobil merupakan tempat duduk utama bagi pengemudi dan penumpang, dan sering kali terkena paparan kotoran, debu, tumpahan makanan, minuman, serta keringat.

Namun, cara pembersihan jok pun berbeda-beda tergantung dengan bahan yang dipakai. Dikutip dari Auto2000, berikut beberapa cara untuk membersihkan dan menjaga jok kain tetap bersih.

1. Hindari makan dan minum di mobil

Makan dan minum di dalam mobil meningkatkan risiko tumpahan makanan atau minuman yang dapat mengotori jok dan permukaan lainnya. Tumpahan tersebut dapat menimbulkan bau tak sedap.

2. Gunakan vakum

Anda dapat membersihkan jok berbahan kain menggunakan vakum untuk menghilangkan debu, kotoran dan serpihan-serpihan kecil. Terdapat nozzle vakum yang pipih sehingga mampu mencapai bagian yang sulit dijangkau.

3. Cuci dengan cairan pembersih

Setelah menggunakan vakum, Anda dapat mengaplikasikan cairan pembersih. Perlu diperhatikan cairan pembersih khusus kain agar tidak merusak.

Aplikasikan dengan menyemprot sabun ke bagian jok kemudian sikat dengan sikat berbulu lembut. Sikat secara searah agar tidak merusak kain.