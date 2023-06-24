Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

4 Tips Merawat Cat Mobil saat Musim Pancaroba, Dijamin Antikusam

Antara , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |06:02 WIB
4 Tips Merawat Cat Mobil saat Musim Pancaroba, Dijamin Antikusam
Ilustrasi (Foto: Solar Shade Window Tint)
MEMASUKI musim pancaroba seperti saat ini sangat sulit diprediksi. Alhasil, para pemilik mobil harus memberi perhatian ekstra khususnya pada cat mobil agar tetap mengilap.

Saat ini, Indonesia memasuki musim pancaroba yang tidak jarang sering turun hujan dan kerap tiba-tiba cuaca menjadi panas.

Perlu diketahui bahwa air hujan mengandung zat asam yang jika dibiarkan kering akan menjadi jamur dan merusak cat mobil Anda.

Nah berikut 4 tips merawat bodi mobil khususnya cat pada musim pancaroba agar cat mobil Anda tidak mudah kusam, seperti dilansir dari ANTARA;

Infografis Manfaat Coating Mobil saat Musim Hujan

1. Segera cuci mobil setelah kehujanan

Mobil sebaiknya harus segera dicuci dan dilap sampai kering untuk menghilangkan zat asam yang dapat membuat cat mobil kusam dan berjamur.

Tak harus menggunakan sabun, dengan membilas mobil dengan air bersih sudah cukup untuk menghilangkan air hujan dari bodi mobil.

2. Hindari sinar matahari langsung

Sinar matahari bisa mengurangi kadar warna pada cat mobil. Untuk itu, sebaiknya mobil tidak terlalu sering terkena paparan sinar matahari langsung agar warna cat mobil menjadi lebih tahan lama serta tetap mengkilap.

3. Hindari embun malam

Sama halnya dengan hujan, embun pada malam hari juga mengandung zat asam yang terkandung pada air hujan. Lebih baik jika menyimpan mobil kesayangan pada tempat tertutup pada garasi yang kering dan tidak lembab.

Halaman:
1 2
      
