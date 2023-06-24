Mercedes-Benz Gandeng Reeformers Tanam 1.280 Terumbu Karang

JAKARTA – PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia melakukan penyerahan 1.280 terumbu karang kepada non-govermental organization (NGO), Reeformers, di Pantai Malalayang, pada Kamis (23/6/2023).

President Director of Mercedes-Benz Distribution Indonesia Choi Duk Jun mengatakan, penanaman terumbu karang ini sesuai dengan visi “ambition 2039” untuk konsisten dengan pendekatan holistik menuju masa depan mobilitas full-electric.

Choi Duk Jun juga mengungkapkan, penanaman karang bersama Reeformers juga sebagai bentuk strategi keberlanjutan Mercedes-Benz secara global.

“PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia datang ke kota Manado yang indah untuk mengambil bagian dalam melestarikan lingkungan melalui penanaman terumbu karang,” kata Choi Duk Jun di Manado, Kamis (23/6/2023).

Penyerahan terumbu karang secara simbolis ini dilanjutkan dengan menyelam bersama untuk menanam terumbu karang di salah satu perairan Manado, Sulawesi Utara.

Ia juga menambahkan, kegiatan corporate social responsibility (CSR) penanaman 1.280 terumbu karang ini merupakan kampanye “land, sea, and air”. Ketiga titik bintang pada Mercedes-Benz melambangkan elemen darat, air dan udara.

“Kampanye ini menjadi simbol dari penanganan bertanggung jawab akan ketiga elemen tersebut melalui pelestarian sumber daya, pendauran ulang serta karbon dioksida,” imbuhnya.

Dari pihak Mercedes-Benz diwakili oleh Director of Finance PT MBDI Michael Koehler. Sedangkan dari pihak Reeformers diwakili oleh Rafael Angouw yang merupakan Founder of Reeformers.

Pada kesempatan yang sama, Rafael Angouw menyatakan kebanggaannya dapat bekerja sama dengan Mercedes-Benz selaku brand otomotif ternama. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen berkelanjutan Mercedes-Benz Indonesia yang juga sejalan dengan Reeformers.