Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Mercedes-Benz Gandeng Reeformers Tanam 1.280 Terumbu Karang

Citra Dara Vresti Trisna , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |21:25 WIB
Mercedes-Benz Gandeng Reeformers Tanam 1.280 Terumbu Karang
Kerja sama Mercedes-Benz dengan Reeformers. (Foto: Okezone/Citra D)
A
A
A

JAKARTA – PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia melakukan penyerahan 1.280 terumbu karang kepada non-govermental organization (NGO), Reeformers, di Pantai Malalayang, pada Kamis (23/6/2023).

President Director of Mercedes-Benz Distribution Indonesia Choi Duk Jun mengatakan, penanaman terumbu karang ini sesuai dengan visi “ambition 2039” untuk konsisten dengan pendekatan holistik menuju masa depan mobilitas full-electric.

Choi Duk Jun juga mengungkapkan, penanaman karang bersama Reeformers juga sebagai bentuk strategi keberlanjutan Mercedes-Benz secara global.

“PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia datang ke kota Manado yang indah untuk mengambil bagian dalam melestarikan lingkungan melalui penanaman terumbu karang,” kata Choi Duk Jun di Manado, Kamis (23/6/2023).

Penyerahan terumbu karang secara simbolis ini dilanjutkan dengan menyelam bersama untuk menanam terumbu karang di salah satu perairan Manado, Sulawesi Utara.

Mercedes-Benz Indonesia bersama Reeformers. (Foto: doc.PT MBDI)

Ia juga menambahkan, kegiatan corporate social responsibility (CSR) penanaman 1.280 terumbu karang ini merupakan kampanye “land, sea, and air”. Ketiga titik bintang pada Mercedes-Benz melambangkan elemen darat, air dan udara.

“Kampanye ini menjadi simbol dari penanganan bertanggung jawab akan ketiga elemen tersebut melalui pelestarian sumber daya, pendauran ulang serta karbon dioksida,” imbuhnya.

Dari pihak Mercedes-Benz diwakili oleh Director of Finance PT MBDI Michael Koehler. Sedangkan dari pihak Reeformers diwakili oleh Rafael Angouw yang merupakan Founder of Reeformers.

Pada kesempatan yang sama, Rafael Angouw menyatakan kebanggaannya dapat bekerja sama dengan Mercedes-Benz selaku brand otomotif ternama. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen berkelanjutan Mercedes-Benz Indonesia yang juga sejalan dengan Reeformers.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/15/3167627/mercedes_benz_280_sl-xvSD_large.jpg
Spesifikasi Mercy BJ Habibie yang Dibeli Ridwan Kamil Rp2,6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/52/3129635/mobil_mewah_seharga_puluhan_miliar_jemput_prabowo_di_abu_dhabi-PiZA_large.jpg
Mobil Mewah Seharga Puluhan Miliar Jemput Prabowo di Abu Dhabi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/52/3117230/the_all_new_mercedes_amg_g63-1trw_large.jpg
Mercedes-Benz Rilis 2 Model G-Class Baru, Harga Mulai Rp5,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/52/3085412/mercedes_maybach_s_580_matic-sdnG_large.jpg
Spesifikasi Mobil Mewah Mercedes-Maybach yang Jemput Presiden Prabowo Bertemu Joe Biden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/52/3073751/mobil_listrik_mercedes_benz_terbakar-rNgM_large.jpg
Mobil Listrik Terbakar di Korsel, Ini Penjelasan Mercedes-Benz Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/52/3073182/mercedes_benz_luncurkan_suv_baru_gls_450_dan_eqb_250-CB8R_large.jpg
Mercedes-Benz Luncurkan SUV Baru GLS 450 dan EQB 250+, Harga Mulai Rp1,6 Miliar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement