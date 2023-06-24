Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Apple Temukan Cara untuk Lebih Hemat Baterai, Langsung Dipatenkan

Raden Yusuf , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |08:09 WIB
Apple Temukan Cara untuk Lebih Hemat Baterai, Langsung Dipatenkan
Ilustrasi Baterai iPhone. (Foto: Shutterstock)
APPLE memang menjadi salah satu perusahaan yang paling rajin membuat inovasi dan tidak lupa mematenkannya. Sudah banyak teknologi yang mereka patenkan dan menjadi inspirasi banyak perusahaan lain.

Memang, sebelum meluncurkan inovasi baru, sejumlah perusahaan tentunya mengajukan paten terlebih dahulu, guna mendapatkan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, sehingga hak kepemilikan pemegang paten terjamin.

Nah, Apple pun baru saja mengajukan paten baru soal peningkatan interaktivitas lewat navigasi gerakan. Paten tersebut sudah diberikan, dan kemungkinan akan diterapkan pada produk Apple yang akan datang.

Menurut Gizmochina, Apple melaporkan bahwa paten baru Apple tersebut sudah disetujui oleh United States Trademark and Patent Office (USPTO). Menurut aplikasi paten, nomor patennya adalah US 20230195237 A1 dan itu menunjukkan ide Apple di balik peningkatan pengalaman interaktif melalui antarmuka pengguna navigasi gerakan.

Sesuai aplikasi paten, Apple berencana untuk mengatasi batasan antarmuka pengguna dan gerakan navigasi yang ada, dengan membuat interaksi lebih cepat dan lebih ramping.

Sementara itu, aplikasi paten pun menyebutkan, bahwa ide baru antarmuka akan mengurangi beban kognitif dan mengoptimalkan masa pakai baterai di semua perangkat, seperti halnya Mac, iPhone, iPad, iWatch dan sebagainya.

Seperti yang dilansir dari gadgetsnow, paten tersebut berbicara soal pengurangan jumlah ketukan untuk menjalankan perintah pada perangkat, yang bertentangan dengan antarmuka saat ini, yang terlalu banyak ketukan untuk menjalankan perintah.

