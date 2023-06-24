Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Viral, Petani Ini Berhasil Ciptakan Buah Setengah Melon Setengah Semangka

Raden Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |18:19 WIB
Viral, Petani Ini Berhasil Ciptakan Buah Setengah Melon Setengah Semangka
Buah Hybrid Melon Semangka. (Foto: Weibo)
A
A
A

MELON dan semangka merupakan buah yang kerap digunakan sebagai makanan pencuci mulut. Keduanya sangat segar, meskipun masing-masing memiliki keunggulan tersendiri.

Buah melon sendiri biasanya disajikan untuk makanan pencuci mulut, hingga untuk campuran berbagai minuman, seperti es buah, jus dan sebagainya. Namun, pernahkah kamu membayangkan bila melon dan semangka terdapat dalam satu buah?

Seorang petani asal China mengklaim, berhasil menciptakan buah hibrida, yang memungkinkan seseorang menikmati rasa melon dan semangka secara bersamaan.

Melon-Semangka

Seperti yang dilansir dari laman odditycentral, seorang petani semangka berusia 40 tahun asal Fuyang, Provinsi Anhui, China, mengunggah foto-foto buah di Weibo yang terlihat aneh. Dia mengklaim buah tersebut sebagai setengah melon dan setengah semangka.

Petani tersebut mendokumentasikan upayanya untuk membuat buah hibrida melon-semangka sejak beberapa waktu lalu, hingga akhirnya minggu lalu dia memposting hasil kerja kerasnya di Weibo.

Petani itu juga mengklaim, dia akhirnya mencapai kesuksesan setelah beberapa kali gagal. Buah yang tak biasa tersebut, tampak seperti semangat yang tumbuh di atas melon. Menurut petani yang dikenal sebagai Mr.A tersebut mengklaim, bahwa buah tersebut memungkinkan orang untuk menikmati kedua rasa yakni melon dan semangka secara bersamaan.

"Saya sudah melakukan beberapa kali percobaan baru untuk mentransplantasikan biji melon ke biji semangka, tapi kali ini akhirnya berhasil. Itu mungkin," jelas Mr.A di Weibo.

Halaman:
1 2
      
