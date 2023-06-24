Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Data Pengguna ChatGPT Ternyata Sudah Jadi Makanan Hacker dari Juni 2022 hingga Mei 2023

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |18:19 WIB
Data Pengguna ChatGPT Ternyata Sudah Jadi Makanan Hacker dari Juni 2022 hingga Mei 2023
ChatGPT. (Foto: Freepik)
DATA-DATA para pengguna ChatGPT kabarnya berhasil tersebar di sebuah forum hacker. OpenAI, sebagai pembuat ChatGPT pun mengklaim tidak ada kesalahan sekuriti dari pihaknya.

Dihimpun dari Techradar, raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu mengklaim bahwa pihaknya telah menggunakan praktik keamanan standar industri. OpenAI juga membantah jika mereka telah melakukan pelanggaran.

"Kebocoran adalah hasil dari malware komoditas pada perangkat pengguna dan bukan pelanggaran OpenAI. OpenAI mempertahankan praktik terbaik industri untuk mengautentikasi dan memberi otorisasi pengguna ke layanan termasuk ChatGPT, dan kami mendorong pengguna kami untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan hanya menginstal perangkat lunak yang diverifikasi dan tepercaya ke komputer pribadi," kata OpenAI.

Perusahaan keamanan siber Group-IB merinci kebocoran tersebut dalam laporan Threat Intelligence-nya, menemukan bahwa kredensial yang dicuri adalah milik pengguna yang masuk ke ChatGPT antara Juni 2022 dan Mei 2023.

Group-IB juga menambahkan bahwa log dari bulan Mei berisi jumlah tertinggi akun ChatGPT yang disusupi, dan wilayah Asia-Pasifik memiliki konsentrasi kredensial tertinggi untuk dijual. Informasi tambahan dalam log yang berisi akun ChatGPT mencakup daftar domain yang dikunjungi dan alamat IP pengguna.

Sebagian besar kredensial yang bocor ditemukan di dalam log yang dilanggar menggunakan berbagai pencuri info terkait, salah satunya adalah Racoon yang terkenal, yang digunakan untuk mengkompromikan 78.348 akun.

Racoon sangat berbahaya karena popularitas dan kemudahan penggunaannya. Pelaku ancaman dapat membayar langganan untuk menggunakannya, dan tidak diperlukan keterampilan teknis nyata untuk menggunakannya.

